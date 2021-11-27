房屋看30間全被租掉！他愣：幹嘛不下架 內行揭暗黑真相
不管是北漂還是南漂，離鄉背井的游子們最頭疼的事情就是租屋。瀏覽眾多網站、爬文，費盡心神只希望找一處安身之地。近日，就有一名網友在發文抱怨，自己找房子找了半個月、詢問超過30則出租文下方的聯絡方式，得到的答案卻都是「已經出租」，讓他非常氣憤，質問道「被下訂後是不會下架文章嗎？」
編輯中心/綜合報導
2021-11-27 16:18:30
原PO在臉書社團《爆怨公社》中發文，表示自己聯絡超過30個出租文下方的聯絡方式，得到的答案全是「已經出租」、「剛剛下訂」；且每當自己被拒絕，對方的下一句緊接著就問「給我你的需求預算，我幫您找其他物件」，讓他非常不滿，質疑「就真的都這麼剛好？」他指出，自己並不反對透過仲介租屋，但用這種方式讓想租屋的人加LINE，感覺真的很差。
貼文一出，引發網友熱議。有不少人認為這就是房仲的套路，紛紛表示「老手法，人力網也有很多這種假職缺，目的是打廣告和騙你履歷」、「就放餌釣魚啊！以前找房常常遇到…」、「這種還好…最討厭都說好要去看人都到了再跟你說就在剛剛有人要了…隔壁棟差不多要不要過去看一下」！
文章也釣出內行網友，指出關鍵在於廣告費用；買賣租賃的一筆廣告少則200、多則上千，「廣告一次走期就是2個月，如果成交後廣告錢都花了，當然不會把廣告撤下來，有人來電詢問還可以轉介紹」算是一種常見的房屋仲介手法而已。（實習編輯：王思琴）