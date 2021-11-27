美濃白玉蘿蔔、毛豆季今明登場 農業產值超過10億元以上
高市府農業局與美濃區農會今年攜手在今(27)日舉辦「2021美濃白玉蘿蔔還有好豆季」活動，現場邀請在地農民擺攤販售在地蘿蔔、番茄及加工製品等農特產，並有體驗活動，農業局局長張清榮表示，自100年起開辦白玉蘿蔔股東會，每年的白玉蘿蔔與紅豆、毛豆、澄蜜香番茄所創造的農業產值超過10億元以上，充分呈現出股東、遊客與農民的三贏效果。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-27 16:22:05
「2021美濃白玉蘿蔔還有好豆季」活動於今、明天在美濃區農會未來超市舉行，現場除邀請在地農民擺攤販售在地蘿蔔、番茄及加工製品等農特產，並有體驗活動外，農業局張清榮、美濃區農會理事長謝志強、總幹事鍾清輝、立法委員邱議瑩、高雄市議員朱信強、林義迪等人均出席並邀請民眾來美濃，品嚐白玉蘿蔔與毛豆共組的秋日雙饗。
高市農業局表示，「2021美濃白玉蘿蔔與好豆季」除了舉辦多年的認股大會，每年開採日當天也由農民發揮農村人情味，盡力招待股東，藉由體驗了解農夫、農產、農業及生態環境。
張清榮表示，市府與美濃區農會積極推動在地產業發展，自2011年起開辦白玉蘿蔔股東會，成立休閒農業區、農產業經營專區及高雄147稻作集團產區等協助農民產銷，並導入休閒體驗元素，設計出遊客和農民互動的農業活動。
張清榮也強調，每年的白玉蘿蔔與紅豆、毛豆、澄蜜香番茄，創造農業產值超過10億，經美濃農會推動全國最大1400公頃的農業經營專區、優質蔬菜集團產區及雜糧產銷契作集團產區等，協助農民產銷，為國人供應優質農產，也讓高雄市農業朝六級化產業邁進。
高市農業局表示，到美濃除了可拔蘿蔔吃蘿蔔、採毛豆吃毛豆，接著還有橙蜜番茄季、花海與客家六堆運動會，是秋冬高雄地區發展農事及農遊體驗的最佳去處，邀請民眾來美濃體驗。