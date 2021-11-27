超商包裹藏秘密！一拆驚見「9行字」紙條 她嚇爆秒退貨
不少人在網路上購買商品時，曾遇過消費糾紛，近日就有一名網友在網路上表示，她雙11在蝦皮下單後，到超商領包裹，沒想到一打開包裝，內容物竟只有一張紙，上頭寫著因人力不足而無法及時出貨，貨物已在寄送途中，讓不少人一看秒喊「這絕對是詐騙」，而原PO事後也無奈指出，自己再到商場看，發現全部商品都已消失，目前已向蝦皮申請退款退貨。
編輯中心/綜合報導
2021-11-27 15:32:13
該名網友昨（26）日在Dcard中貼文，她以「蝦皮購物只領到一張紙」為題，表示雙11時在蝦皮購買了一個筆記本，近日收到貨到通知時去超商領貨，沒想到一拿就立即覺得不對勁，打開才發現裡頭只有一張紙條，寫著「因恰逢雙11，物流人力不足，導致貨物無法配合蝦皮時效性」，還強調包裹已在寄送途中，絕非詐騙，讓原PO傻眼問：「請問這種情況我是要信任賣家還是直接申請退款呢？」
貼文曝光後，網友也看傻直言，「這蠻扯的…有一種被欺騙的感覺，有辦法寄紙卻沒時間包貨」、「向蝦皮檢舉，寄不出東西也不是用這種方法吧…一堆這種賣家，看了很頭痛」、「賣家很沒品，他應該事先告知而不是寄一張廢紙過來，感覺很像是想騙妳的錢先進他的口袋，這樣之後妳想取消也沒辦法」、「也太瞎了，就算不是詐騙，等了這麼多天等來一張紙，也太扯」。
另外，還有網友指出，「賣方從後台只看得到姓氏和名字最後一字，電話只剩末兩碼，超商店家也看不到，除非寄出包裹時有特別記下妳的名字和超商，但電話依舊不會全部顯示出來，我是想不到他要怎麼再寄一次啦」、「他不會寄給妳啦，一個訂單只能產一個寄件編號，他寄空包給妳，之後的貨是他要自己出運費寄給妳嗎」、「蝦皮賣家拿到的只有出貨代碼沒有完整資料，怎麼可能事後補寄，應該是詐騙了吧，趕快退貨」。而原PO事後也更新事件進度：「剛剛去看賣場發現商品都不見了，已經申請退款退貨了。」（編輯：賴禹妡）