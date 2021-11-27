一蘭拉麵不排隊可吃？老饕「1招」神解進場 內行人認了
日本一蘭拉麵進軍台灣四年後，原本僅有在台北開兩間分店，近日南下台中展店，結果引爆排隊風潮，不少人在近日瘋狂朝聖，導致如果來得太晚，要吃一碗一蘭拉麵就要等上五六小時。近日，就有住在台灣的四川人也被網友指名前往朝聖，結果一到現場，自己看到排隊人龍都非常傻眼，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-27 16:01:24
一名住在台灣的四川人在抖音（Tik Tok）貼出影片表示「我是行走在台灣的四川婆娘，因應粉絲的要求，我今天來朝聖台灣新開的一蘭拉麵啦，這是我早上九點鐘的隊伍，我的媽呀！到底是真的有這麼多人喜歡吃拉麵，還是大家喜歡排隊啊？」
只見貼出的影片，排隊的隊伍完全走不到盡頭，跨過好幾個直線以及彎道，排隊人潮依舊綿延不絕，讓該位四川網友無奈表示「排在這的該不會都吃成晚餐了吧！」最終，該位四川網友花時排隊一小時拿到號碼牌，回到公司等候三小時才進店享用一蘭拉麵，總計約莫四小時左右。
貼文一出，網友紛紛回應「我真的不會為了一碗拉麵這麼瘋」、「真的太誇張，人龍無限延伸」、「扯死了，一年後再去吃」、「到底有多愛一蘭拉麵，就沒那麼誇張」；不過也有人神解「1招」，「拜託，要排五六小時，開車去台北吃完了你都還在排」、「台北比較不用排啊....去台北吃一下就進場了」、「排後面的，會不會坐車去台北吃？還比較快」、「開車到台北吃完回去，排隊的人都還沒吃到吧，後面的人！」（編輯：張嘉哲）