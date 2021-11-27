一蘭拉麵在日本是什麼等級？在日台人曝現況：這非常正常
從日本來台的知名拉麵「一蘭」，除了在台北開店外近日也在台中插旗，更有饕客願意排隊59小時去吃，卻有網友指出「一蘭在日本人氣其實沒那麼高」，此番言論掀起兩派人馬論戰，知情人則出面曝一蘭在日本真實狀況。
編輯中心/綜合報導
2021-11-27 21:13:56｜2021-11-27 21:44:22
根據原PO於《PTT》表示，一蘭拉麵來台灣開幕後經常出現排隊人潮，近日插旗台中更是排出長長人龍，但在日本人氣卻沒那麼高，好像很多東西都是這樣，在日本是普通的平價品牌，來台灣就是潮牌。貼文一出，引起網友論戰。
部分網友表示，在當地也有許多外國人排隊，但本地人相對較少，尤其是疫情過後觀光人潮銳減「一蘭在日本人心目中是不用排隊時會去吃的拉麵，看到在排隊了直接挑其他間比較快」、「上次去名古屋吃的一蘭不用排隊」、「日本人沒那麼愛排隊，都觀光客在排」、「日本會去排一蘭的幾乎都是外國人沒錯」、「一蘭是外國人是明顯較多，疫情來之後即使是吃飯時間也幾乎沒在排的」、「人氣沒那麼高是因為在日本，拉麵的選擇太多了」、「日本根本就很普通，好吃的拉麵太多了，一蘭就是很普通，不用排隊很正常」。
但也網友持反對意見，認為還是有許多日本人喜歡吃「一蘭在日本要吃也要小等，不只是觀光客，而且日本一蘭的坪效跟翻桌率感覺很猛」、「一蘭總店還是很多人去吃的」、「一蘭日本人也吃很多好嗎熱區半夜去一樣一堆人」、「今天午餐經過池袋的一蘭，晚餐經過原宿的，兩個都有日本人在排」。（編輯：鍾怡婷）