4生肖今起「好運爆棚」旺到年底！這1位事業、愛情都順利

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一路到年底，生肖兔的運勢如同倒吃甘蔗般，越來越好運，可能到現在為止，你尚未感受到幸運之神的降臨，但是十一月中旬以後，你就能感受到霉運逐漸遠離、好運越來越多。過去立定的目標與規劃都一個個的實現，讓你如魚得水。特別是貴人運，你的好人緣、好人脈在任何地方都給你極大的助力。建議你，現在就可以試著多摸索些具有挑戰性的工作，你一定能發揮你的最大潛能，並取得非常好的成績，讓自己贏得滿滿成就感。
第三名、生肖羊
一路到年底，生肖羊可以說是吉人自有天相。你不管在事業上或愛情運勢都非常順利，也剛好在這時機對工作與自己的定位有了新的想法，這主意也受到貴人的青睞與賞識，讓你的事業更上一層樓，也為公司帶來更大的效益，這雙贏的局面讓大家都非常滿意。愛情運上有貴人幫你牽線，而他不管個性丶經濟能力等條件都非常讓你放心，是值得託付終身的好對象。有伴侶的人，則是跟另一半感情持續升溫，尤其是準備懷孕的你，在冬至期間大有機會獲得驚喜好孕，可好好期待！
第二名、生肖狗
一路到年底，生肖狗在財運、工作、愛情上都能一馬當先、順風順水，生活中的每樣事你都能安排得無比妥帖，而手上正在執行中的計劃，進度也讓你滿意。人際方面，生肖狗很容易得到學長姐丶長官丶領導等前輩的賞識，因為他們能一眼發現屬於你特有的優勢，而且連你身邊的朋友也特別喜歡親近你，有好處都不忘與你共享。而當你得到恩惠的同時，也別忘了投桃報李，讓好運不斷循環丶越來越好。
第一名、生肖牛
一路到年底，生肖牛終於有種解除的感覺，擺脫太歲霉運的你運勢紅紅火火，請把握這段時間，想要跳槽轉職，或是想要創業丶投資丶合夥都可以好好發展、規劃，整體運勢只會越來越順丶生活越來越穩定。另外，在感情方面，有機會遇到真愛，身旁有不少人追求，不要忽略身邊對你好的人，給他們機會，也是給自己脫單的機會。已經有伴侶者，對方會很寵愛你，把你捧在手心上，讓你們的感情越來越甜，2022農曆新年前可以到對方家拜年，留個好印象給雙方家長喔。（編輯：郭佩蓉）
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