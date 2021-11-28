COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

4生肖今起「好運爆棚」旺到年底！這1位事業、愛情都順利

▲塔羅牌艾菲爾老師表示，今起「4生肖」運勢暢旺，一路旺到年底。（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師表示，今起「4生肖」運勢暢旺，一路旺到年底。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-28 09:43:21

轉眼間就快12月了，你最近的運勢還好嗎？若運勢不盡如意也沒關係，塔羅牌艾菲爾老師就表示，今起「4生肖」運勢暢旺，一路順到年底，快揪家人朋友一起來看看自己有沒有上榜吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲塔羅牌艾菲爾老師表示，今起「4生肖」運勢暢旺，一路旺到年底。（圖／取自pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師表示，今起「4生肖」運勢暢旺，一路旺到年底。（示意圖／取自pixabay）
第四名、生肖兔

一路到年底，生肖兔的運勢如同倒吃甘蔗般，越來越好運，可能到現在為止，你尚未感受到幸運之神的降臨，但是十一月中旬以後，你就能感受到霉運逐漸遠離、好運越來越多。過去立定的目標與規劃都一個個的實現，讓你如魚得水。特別是貴人運，你的好人緣、好人脈在任何地方都給你極大的助力。建議你，現在就可以試著多摸索些具有挑戰性的工作，你一定能發揮你的最大潛能，並取得非常好的成績，讓自己贏得滿滿成就感。

第三名、生肖羊

一路到年底，生肖羊可以說是吉人自有天相。你不管在事業上或愛情運勢都非常順利，也剛好在這時機對工作與自己的定位有了新的想法，這主意也受到貴人的青睞與賞識，讓你的事業更上一層樓，也為公司帶來更大的效益，這雙贏的局面讓大家都非常滿意。愛情運上有貴人幫你牽線，而他不管個性丶經濟能力等條件都非常讓你放心，是值得託付終身的好對象。有伴侶的人，則是跟另一半感情持續升溫，尤其是準備懷孕的你，在冬至期間大有機會獲得驚喜好孕，可好好期待！

第二名、生肖狗

一路到年底，生肖狗在財運、工作、愛情上都能一馬當先、順風順水，生活中的每樣事你都能安排得無比妥帖，而手上正在執行中的計劃，進度也讓你滿意。人際方面，生肖狗很容易得到學長姐丶長官丶領導等前輩的賞識，因為他們能一眼發現屬於你特有的優勢，而且連你身邊的朋友也特別喜歡親近你，有好處都不忘與你共享。而當你得到恩惠的同時，也別忘了投桃報李，讓好運不斷循環丶越來越好。

第一名、生肖牛

一路到年底，生肖牛終於有種解除的感覺，擺脫太歲霉運的你運勢紅紅火火，請把握這段時間，想要跳槽轉職，或是想要創業丶投資丶合夥都可以好好發展、規劃，整體運勢只會越來越順丶生活越來越穩定。另外，在感情方面，有機會遇到真愛，身旁有不少人追求，不要忽略身邊對你好的人，給他們機會，也是給自己脫單的機會。已經有伴侶者，對方會很寵愛你，把你捧在手心上，讓你們的感情越來越甜，2022農曆新年前可以到對方家拜年，留個好印象給雙方家長喔。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
63.05%36.95%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
59.06%40.94%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.49%59.51%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
58.37%41.63%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀