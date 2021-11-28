外商經理「日領150零用錢」不爽！妻反嗆：我還打工倒貼
雖說婚姻是人生當中的重大里程碑，但婚後的生活開銷、薪資組成與理財方式往往是更大的考驗。就有一位月薪16萬外商經理，被老婆限制「日領150零用錢」，詳細經過曝光更是掀起網路議論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-28 10:58:39
一位人妻在臉書《靠北婚姻2.0》上訴苦「42歲的老公目前月收加年終加獎金才16萬多，身為外商高階主管卻賺這麼少，家裡處處要開銷，車貸1.8萬、房貸4.6萬、小孩養育及教育費2.8萬、水電1萬多、雙方父母孝親費2萬、保險3萬、伙食費1.6萬、醫療及退休金2萬、雜支1萬，請問每月有多餘的錢嗎？我還去工作貼補才能打平家庭開銷」。
因為家中龐大的開銷，讓原PO限制老公每天只能拿150塊零用錢，不過後者卻開始反彈，並抱怨「身為外商公司經理但過得比作業員還要不如的生活」，還在網路上向周遭親友討拍。
這樣的現況讓原PO不禁憤慨「你沒認清自己的責任還私底下批評我，你到底是不是男人，你已經42歲了，這樣作為有夠幼稚有夠小人」。
然而不少網友看完詳細過程後卻搖頭「開銷太誇張了吧，有多少錢做多少事」、「我認真算了一下198000，好可怕的開銷啊，可是1個男人1天只有150，真的很可憐」、「如果妳也一樣一天只給自己150，那妳這樣公審指責妳老公可能還有點說的過去」、「保險一個月3萬？是跌倒擦傷就賠100萬嗎」、「妳跟他離婚，他就能存到錢了，離婚時記得先把他電話給我，謝謝」、「經理一天只有150真的可憐，都不用社交費用嗎」。（編輯：潘毅）