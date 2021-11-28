斑馬皮膚是什麼顏色？專家曝「正解」 眾人愣：長知識了
斑馬最獨特的就是牠們身上的黑白花紋，而且仔細研究就會發現每一隻斑馬的紋路就像人類的指紋一樣，沒有重複，而最近國外媒體發表了一篇報導，斑馬身上的花紋究竟是「黑底白紋」還是「白底黑紋」？沒想到專家的解答讓眾人都愣了！
編輯中心/綜合報導
2021-11-28 11:11:27
根據《Live Science》的報導，目前全球有三種斑馬，分別是平原斑馬 ( Equus quagga )、山斑馬 ( E. zebra ) 和細紋斑馬 ( E. grevyi )，但無論牠們是哪一種品種，身上的紋路都相當明顯，不過你知道嗎？這些斑馬的毛髮紋路無論是黑白相間或是天生略帶棕色，其實牠們都有著相同的膚色，那就是「黑色」！
根據加利福尼亞大學戴維斯分校的行為和進化生態學家和生物學家卡羅（Tim Caro）表示，斑馬的膚色其實都是黑色，只是在不同的發育過程中，決定了牠們的皮毛顏色，就像淺膚色的人種也會帶有深色頭髮一樣。雖然斑馬身上淺色的部位不少，而且許多腹部也是淺色，不過在過去的研究指出，每一根毛髮都是從充滿黑色素細胞的毛囊中生長出來的，而這些細胞會決定毛髮與皮膚顏色的色素（黑色素），有些黑色素較多就會呈現深棕色與黑色，較少則變成淡褐色等，而斑馬的黑色皮毛則是充滿黑色素，而且白色皮毛中不含黑色素，因此牠們是「黑皮膚」！
此外卡羅也特別指出，斑馬身上的「黑底白紋」，有可能是為了防止某些具備致命疾病的蒼蠅叮咬而演化出來的，另外這樣的花色對於某些天敵來說，其實也有某些程度「混淆欺敵」的效果呢！（編輯：陳珮瑜）