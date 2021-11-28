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臉蛋才排第二！女生「第一眼看男生哪裡」　殘酷答案曝光

▲原PO說，其實女生面對異性時，第一眼看的其實不是「臉」；而男生也一樣，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO說，其實女生面對異性時，第一眼看的其實不是「臉」；而男生也一樣，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-28 14:07:46｜2021-11-28 14:08:50

男女剛認識時，「第一印象」可以說是決定了後續有無發展可能的關鍵因素；對此，就有一名女網友表示，其實女生面對異性時，第一眼看的其實不是「臉」；而男生也一樣，第一眼並非外貌，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「女生第一眼看男生哪裡？」為題發文，表示她在網路上看到一份排名，女生第一眼最先看到的是男生的「身高」，其次則依序為臉、手臂線條、指甲和髮型

對此她也表示認同，「身高和手臂線條真的很重要」，因為如果只有身高高，但很瘦弱，就會有種弱不禁風的感覺，「有點肩膀跟手臂線條，一眼看過去就覺得特別有安全感」，但也不是說要練到超級壯，「就是微肌肉，也可以靠穿搭營造一種肩寬的感覺，不知道各位女生們會看男生哪個部分呢」？

除了女生排名，原PO也分享了「男生版的排名」，男生在看女生時，最先看的其實是「」，其次則依序為外貌、胸部、屁股和腰；對此，她就無法判斷到底準不準，「但身為一個女生，我也是很愛看妹子的」，不過，她在文末也強調「如果最後真的要交往，最重要的還是內在對吧」。

▲原PO說，其實女生面對異性時，第一眼看的其實不是「臉」；而男生也一樣，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO說，其實女生面對異性時，第一眼看的其實不是「臉」；而男生也一樣，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，女網友紛紛回應，「身形，我喜歡圓圓的或者厚厚的，就是很瘦的比較不是我的菜」、「我是髮型！髮型是男生第二張臉 髮型適合就帥超過一半了」、「牙齒最重要」、「我其實第一眼看皮膚耶，二牙齒」、「臉、髮型、身材和身高，缺一不可」、「肩膀肩膀！太平洋寬肩第一讚！」。

而男網友則表示，「腿腿腿」、「我覺得女生第一眼是看肚子欸，像我這種肚子凸起來的肥宅第一眼就被黑名單了」、「我會看臀和走路的姿勢，有些女生走路超級外八，我會瞬間無感」、「我看女生第一眼是鼻子@@」、「牙齒啊，一堆人連個人衛生都做得超差」。

但也有不少人不以為然，「看到兩個第一名都不是臉，就知道這統計有多不準了」、「不論男女都是臉」、「臉啦，哪次不是臉」、「肯定是臉最重要……」、「錢包厚度」、「臉醜，其他都白搭」、「我覺得臉是第一耶，而且男生是感官動物更明顯」、「無論男女，我第一眼幾乎都是看臉，再來應該是聊天的內容」。（編輯：郭佩蓉）

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