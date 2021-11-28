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好市多「高CP值神物」爆雷？萬人推薦　網驚喊：小心割手

▲原PO日前到好市多購買一款延長線，豈料要打開時卻怎樣都打不開，貼文一出，也意外釣出一大票苦主。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲原PO日前到好市多購買一款延長線，豈料要打開時卻怎樣都打不開，貼文一出，也意外釣出一大票苦主。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-28 15:24:42

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；不過，日前一名網友到好市多購買一款口碑不錯的延長線，豈料要打開時卻怎樣都打不開，貼文一出，也意外釣出一大票苦主。

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該名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文並PO出一張照片，從照片中可以看到，桌上放著一盒延長線，還有一把剪刀和一支美工刀，但盒子早已殘破不堪，可見原PO費了多大的力氣才將包裝拆開，也讓他無奈直呼「老闆，你們自己拆過這個包裝嗎」？

▲原PO到好市多購買一款延長線，豈料要打開時卻怎樣都打不開。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲原PO到好市多購買一款延長線，豈料要打開時卻怎樣都打不開。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
貼文一出，意外釣出一大票苦主，「超難拆的，拆到懷疑人生」、「超難拆…拆到高血壓」、「這個真的爆難拆」、「真的很難拆，塑膠殼很容易割到手」、「原來不是只有我這麼認為」、「難拆，小心割手」、「拆到很想哭」、「每次都覺得自己是買來整自己還是拆彈高手」、「超級無敵難拆，一定要暴力剪開」。

不過，也有人表示，「廠商的用意，應該是，難拆是你買回家後在難拆，只要被買走前能達到防偷就好了」、「這樣才好啊」、「這是以『緊緊包起來』為目的的包裝方式，不是為了『方便打開』為目的的。你看一下台灣泡麵跟日本泡麵包裝的差異就知道了」、「賣場都是這種包裝，防止被偷掉包」。（編輯：郭佩蓉）

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