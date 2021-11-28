老闆開5萬5徵司機！上班可「一起釣魚」 網反揭操勞盲區
如果工作能結合上興趣，做起來肯定相當快樂！日前就有網友發現一份高薪司機職缺，必須具備「釣魚經驗」，然而詳細工作細節曝光後，卻有不少內行揭開其中「累翻真相」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-28 17:04:56
一位網友在臉書《爆廢公社二館》上貼出求職網站上看到的職缺，內容中提到，主要工作為主管私人司機、助理，須有10年以上開車經驗、具備釣魚經驗，另外還要陪同老闆跑日常行程、閒暇時協助公司庶務，而「工作重點在能陪同老闆釣魚」。
此徵才文中還強調「應徵者必須喜愛釣魚，具備海釣常識，須有4至5年以上釣魚經驗」，每週陪同老闆海釣2至3日，海釣日早上6點出發，當日來回傍晚前回到台北，待遇部分，享公司勞健保，年終獎金2個月，週休二日，週末偶爾出勤，會有加班費，起薪為5萬5千，每年調薪一次。
看到該職缺，不禁讓原PO苦笑「陪老闆海釣，1個月6萬…早知道就學海釣」，不少網友也躍躍欲試「我好像都符合資格」、「釣魚算上班也太爽」、「練就一身釣魚能力用到這時候了」、「報名起來」。
但也有一部分內行看出盲區「車程加釣具清洗保養還要開車回台北...到台北可能還要處理好魚貨，超爆肝啊」、「有海釣經驗的知道超累，會虛脫的，更何況還要待命」、「感覺什麼都要會，時間也都被綁死，這薪水其實很微妙」、「以這樣的要求和工作內容六萬也太低」、「工作內容看似輕鬆，時間卻被綁住了」。（編輯：潘毅）