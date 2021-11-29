喝珍奶必點「無糖」！理由曝光 網掀共鳴：原來我不奇怪
台灣手搖飲料已成獨特美食文化，其中最讓人感到窩心的是，台灣手搖飲料店總可以客製化，供客人自由選擇甜度、冰量。不過日前就有網友指出，自己點珍奶一定會要求店員製作無糖，原因一曝光後，也有不少饕客點頭直言「我也是」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 06:00:00
有網友在網路論壇表示，自己某日點了一杯「黑糖珍珠鮮奶」飲料，但她要求店員製作成「無糖、去冰」，對此，她坦言認為珍奶要喝無糖才是剛剛好。這樣的情形，也讓她好奇向廣大鄉民發問「有人跟我一樣嗎～」。
問題一曝光後，也引來不少網友討論，許多同好人也紛紛回應附和，直言「無糖超好喝」、「只喝無糖！原來我不奇怪～」、「有糖完全喝不下去」、「我也是，但身邊的人都覺得我怪」、「我每次只喝無糖都被朋友當異類」、「我也都是無糖的」。
不過，也有不少人曝光原因，認為奶茶與珍珠本身就有甜度，感覺再額外加糖，整杯飲料會顯得更加甜膩，直言「我也是，珍珠本身就有甜味了在加糖感覺很膩」、「無糖去冰 + 珍珠本身會甜就很剛好了」、「 +1 因為珍珠有甜，所以不用加糖，這樣剛剛好」、「對！尤其有加珍珠， 1 分糖就超級甜了」、「 +1 ，珍珠本身就會加糖，加入奶茶就會中和甜度」。（編輯：陳雅雲）