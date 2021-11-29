今最高溫飆29度！週四低溫恐「下探10度」 回暖時間點曝
中央氣象局表示，今（29）日東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升；南方雲系北移，臺灣東半部及南部地區有短暫雨，東北部及東部地區並有局部大雨發生的機率，中部地區及澎湖、馬祖有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨，金門為多雲。目前，氣象局針對基隆、新北、宜蘭、台東發布大雨特報，請民眾留意。
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 06:25:37
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，最新(28日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天南方移入的中層雲將逐漸脫離；北部、中部晴時多雲，中部山區及南部有零星降雨將停歇，轉為多雲的天氣，東半部仍有局部短暫雨；各地白天舒適微熱、早晚涼；各地區氣溫落在，北部18至28度，中部18至29度，南部19至29度，東部17至28度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，原分兩股南下的冷空氣已合併成一大波，影響持續至週六（12月4日）；明（30）日鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下，北台氣溫遽降、先濕後乾，北台灣平地最低氣溫降至13度左右，其他地區氣溫亦逐漸下降。
吳德榮說，週三（12月1日）到週六乾冷空氣籠罩，週三迎風面大台北、東北部低雲稍多，天氣乾冷，其他地區晴冷；週四至週六各地晴朗無雲、白天氣溫逐日緩升，在陽光下或不覺冷，但夜間因「強輻射冷卻」加成、早晚氣溫降得非常低，日夜氣溫劇烈變化、要注意調適穿著。北台灣平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗平地甚至降得更低；台北氣象局也有觸及14度的機率(氣象局≦14度為「大陸冷氣團」定義)。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週日、一（12月5、6日）轉偏東風，冷空氣減弱，白天氣溫漸升、清晨氣溫仍很低，日夜溫差大；西半部晴朗，東半部偶有零星降雨的機率。（編輯：孫唯容）