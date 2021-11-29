大學沒做過什麼事最後悔？買股票只排第二 冠軍錯過哭了
每個人在經歷不同的求學階段，都有不同的課題要學習，在國高中時期，每天被課業追著跑，而在大學，有人選擇放飛自我享受青春；有人積極進修以好找未來出路；也有人用心經營社團人際關係，每個人選擇的路線大不相同。而近日，就有網友討論「大家最後悔大學沒做什麼事？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 07:17:19
原PO在PTT貼文的出「大部分的人一定都有美好的大學時光吧！回首整個大學生活，你們最後悔大學沒做什麼呢？是參加系隊？跑社團活動？認真拼大學書卷獎？還是跟曖昧對象勇敢告白呢？剛上大一的我想聽聽各位學長姐們的分享」。
貼文一出，網友紛紛回應「投資股票.....少賺好多」、「沒有好好讀書吧，畢業很苦」、「學投資啊，有買下去的話，現在我搞不好財富自由了」、「沒買虛擬貨幣＝＝買了我現在財富自由」、「沒有選對科系.....」、「沒有學投資、沒有好好運動」、「沒學投資很多人的痛吧」、「沒玩社團，出社會超邊緣」、「沒談過戀愛....真的很魯」。
而除了學習投資是不少人後悔的一點外，最多人喊出的則是「出國交換學生」，「就只有大學能出國交換學生，很可惜沒去」、「沒去國外打工度假看看」、「本來有規劃要出國，疫情來什麼都沒了」、「出國交換....感覺是很不錯的經驗」、「交換學生吧，當初想要去後來又退縮」、「沒去國外短期留學，求學階段覺得可惜」。
最後，《NOWnews》也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：張嘉哲）