Omicron來勢洶洶！唐綺陽警告「不可小看」：防疫別鬆懈
新的變種病毒Omicron來勢洶洶， 現如今各國都繃緊神經，嚴防疫情再起；而有「國師」之稱的星座專家唐綺陽也表示，12月木星將要進入雙魚，然而雙魚向來跟傳染病相連結，因此特別提醒，從12月開始，民眾一定要更認真防疫，別對台灣疫情鬆懈。
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 07:35:24
唐綺陽在臉書粉專《唐綺陽占星幫》發文，表示12月要來了，年底要迎接的是「木星衝刺要二度進雙魚」，記得第一次木雙魚是什麼時候嗎？是今年「五到七月」，那時正是「疫情蔓延、台灣三級警戒」時，生活與產業都大受影響。
唐綺陽指出，這次二度雙魚「當然也不能小看」，雙魚向來與傳染病連結（「蔓延」之力導致），病毒未消失的一天，木雙魚時期都必須非常謹慎（十二月中起至明年五月中前），嚴管嚴控，不能掉以輕心。
唐綺陽說，「病毒是看不見的，一旦鬆懈，便可能從破口隨時入侵，木星又會『助其蔓延更快、擴散更大』」，且面臨南非變種病毒來襲，她也特別提醒，防疫之戰未結束，繼續勤洗手、勤消毒、口罩不能拔下來，又要開始認真防疫了，「過去防疫我們一直是前段班，現在一定也可以，大家別鬆懈，以免好不容易恢復的正常生活，再度受影響」。(編輯：郭佩蓉）
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