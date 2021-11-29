COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

爽買「LINE貼圖」一傳卻尷尬！男臉綠：你是誰　真相笑翻

▲原PO最近買了一款新貼圖，豈料買完點開卻超尷尬，貼文一出，網友全笑翻。（示意圖／Shutterstock）
▲原PO最近買了一款新貼圖，豈料買完點開卻超尷尬，貼文一出，網友全笑翻。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2021-11-29 08:04:22

LINE是台灣人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，裡頭還有許多可愛貼圖，無論是關心親友或是辦公都非常方便；不過，就有一名男網友最近買了一款新貼圖，豈料一點開卻超尷尬，貼文一出，網友全笑翻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「亂買貼圖以為是隨你填…...」為題發文，表示看到朋友買了可以填寫自己「名字」的貼圖，就突然也想買一個來用，「但當下沒有想很多，以為可以自己填就隨便買一個」。

結果，原PO竟買到「無法改名字」的貼圖，讓他超級傻眼；當朋友傳貼圖私訊他時，他也回傳這個「買錯」的貼圖，向朋友求救「欸XX哦，孟霖是誰啦，我以為買了就可以個人化，結果直接買到孟霖」，豈料朋友一聽直接崩潰大笑，「孟霖是誰，超好笑，我笑到流眼淚」，也讓原PO無奈在文末直呼「請問有孟霖可以讓我用貼圖嗎」？

▲原PO不小心買錯貼圖，因此向朋友抱怨。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO不小心買錯貼圖，因此向朋友抱怨。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，網友全笑翻，「我也笑到流眼淚」、「是在可愛喔」、「直接買到孟霖真的很好笑哈哈哈哈哈」、「太好笑了快瘋掉」、「超好笑，先收藏了，之後心情不好再回來看」、「乾笑死，我同學就叫孟霖」，另外，也有網友表示，「可以自己填的貼圖，購買之前會需要你填入文字才能購買完」、「可以去申請退費哦」、「可以退款啦哈哈哈哈哈哈孟霖」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
58.27%41.73%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
56.25%43.75%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.61%59.39%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
56.45%43.55%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀