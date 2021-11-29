爽買「LINE貼圖」一傳卻尷尬！男臉綠：你是誰 真相笑翻
LINE是台灣人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，裡頭還有許多可愛貼圖，無論是關心親友或是辦公都非常方便；不過，就有一名男網友最近買了一款新貼圖，豈料一點開卻超尷尬，貼文一出，網友全笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 08:04:22
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「亂買貼圖以為是隨你填…...」為題發文，表示看到朋友買了可以填寫自己「名字」的貼圖，就突然也想買一個來用，「但當下沒有想很多，以為可以自己填就隨便買一個」。
結果，原PO竟買到「無法改名字」的貼圖，讓他超級傻眼；當朋友傳貼圖私訊他時，他也回傳這個「買錯」的貼圖，向朋友求救「欸XX哦，孟霖是誰啦，我以為買了就可以個人化，結果直接買到孟霖」，豈料朋友一聽直接崩潰大笑，「孟霖是誰，超好笑，我笑到流眼淚」，也讓原PO無奈在文末直呼「請問有孟霖可以讓我用貼圖嗎」？
貼文一出，網友全笑翻，「我也笑到流眼淚」、「是在可愛喔」、「直接買到孟霖真的很好笑哈哈哈哈哈」、「太好笑了快瘋掉」、「超好笑，先收藏了，之後心情不好再回來看」、「乾笑死，我同學就叫孟霖」，另外，也有網友表示，「可以自己填的貼圖，購買之前會需要你填入文字才能購買完」、「可以去申請退費哦」、「可以退款啦哈哈哈哈哈哈孟霖」。（編輯：郭佩蓉）