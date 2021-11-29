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蝦皮見「1根麥當勞薯條」賣200元！全場一看秒懂：會想買

▲有人吃麥當勞發現一根「三角形」形狀的薯條，竟拿到蝦皮上拍賣。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有人吃麥當勞發現一根「三角形」形狀的薯條，竟拿到蝦皮上拍賣。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-29 09:51:29

麥當勞薯條因口感酥脆，味道又涮嘴，深受許多台灣人喜愛，不過近日就有一名網友表示，他在蝦皮上竟看到有人賣「一根麥當勞薯條」，且還要價200元，原來是因為這根薯條不是常見的直條形狀，而是三角形，讓全場笑翻喊：「什麼都賣，什麼都不奇怪！」 

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該名網友27日在Dcard中貼文，他以「蝦皮真的什麼都有在賣」為題，表示近期在蝦皮上看到一樣商品，品名為「特殊形狀的麥當勞薯條」，且內文還寫著「世界唯一三角形薯條」，讓他看了相當傻眼。 

▲網友在蝦皮上看到一根麥當勞薯條竟要價200元。（圖／翻攝自Dcard）
▲網友在蝦皮上看到一根麥當勞薯條要價200元，相當吃驚。（圖／翻攝自Dcard）
貼文一出，不少網友笑翻留言，「之前看過有人專門在買奇形怪狀的奇多，而且還不便宜」、「笑死XD那我也來賣各種奇怪的東西好了」、「拿上去ebay賣就可以致富了」、「台灣真的什麼人都有」、「這篇也太好笑」、「酷，想當蝦皮店主了」、「什麼都賣，什麼都不奇怪」、「很特別欸，蠻想買的」。 

另外，留言區還有一名網友透露，他原本想買這個商品，但出價後卻被賣家拒絕，對方解釋，這個特殊形狀的薯條已經被媽媽丟掉了，讓網友立馬感到可惜喊「不，為什麼，我想買薯條耶！」賣家則安慰說道「下次吃到再通知你」，荒謬對話再度讓全場笑倒在地。（編輯：賴禹妡） 

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