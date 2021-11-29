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12星座白目排行榜曝光！「這4位」小心了　第1名常得罪人

▲清水孟國際塔羅小孟老師表示，12星座中「這4位」最白目，常常得罪人，快找家人朋友一起來看看吧。（示意圖／取自unsplash）
▲清水孟國際塔羅小孟老師表示，12星座中「這4位」最白目，常常得罪人，快找家人朋友一起來看看吧。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-29 09:40:52

世界上的人百百種，無論是在校園還是職場中，難免會遇到一些說話不經思考的人，雖然不是故意，但這樣不經大腦就說出來的話，常會在無形之中傷害、惹惱對方；對此，清水孟國際塔羅小孟老師就表示，12星座中，「這4位」最白目，常常得罪人，快找家人朋友一起來看看吧！

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▲清水孟國際塔羅小孟老師表示，12星座中「這4位」最白目，常常得罪人，快找家人朋友一起來看看吧。（示意圖／取自unsplash）
▲清水孟國際塔羅小孟老師表示，12星座中「這4位」最白目，常常得罪人，快找家人朋友一起來看看吧。（示意圖／取自unsplash）
第一名：獅子座。

講話直接，要求完美。

獅子座的人講話直接，不喜愛在工作場合裡偽裝。正因如此有時不小心講話太快會傷到周圍的人。除此之外獅子座凡事要求完美，為了工作與目標達成率，容易不斷修改項目，也會導致周圍的人戰戰兢兢，背負「白目」之名。

第二名：天秤座。

追求正義，毫不妥協。

天秤座要求公平正義，只要看見不公不義之事，會喚起天秤座俠義精神。面對是非黑白，天秤座只做「對」的事，倘若遭受不公平待遇又被邪惡之人打壓，天秤座將是越打壓越強壯，容易被邪惡之人認為你不妥協於他，真的是太「白目了」。

第三名：射手座。

非常固執，屢勸不聽

射手座非常固執，只要他下定決心要完成之事，很難被改變。正因如此當有人苦勸射手座要改變個性時，射手剛開始會改過幾天後又開始了。倘若你的戀人是射手座你會發現，射手座答應你的事情常常會跳票，也會讓你覺得有點「白目」。

第四名：雙子座。

喜歡吐嘈，不易屈服。

雙子座的朋友講話有時比較容易脫口而出，在開會或者群體利益傷害到自己時比較容易吐槽主管與他人。除此之外雙子座一但生悶氣生久了容易一次爆發出來，情緒也容易寫在臉上，對於不喜歡的事物雙子座不易屈服，因此常常會讓另一半與主管認為有些小白目。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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