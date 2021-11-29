12星座白目排行榜曝光！「這4位」小心了　第1名常得罪人

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講話直接，要求完美。
獅子座的人講話直接，不喜愛在工作場合裡偽裝。正因如此有時不小心講話太快會傷到周圍的人。除此之外獅子座凡事要求完美，為了工作與目標達成率，容易不斷修改項目，也會導致周圍的人戰戰兢兢，背負「白目」之名。
第二名：天秤座。
追求正義，毫不妥協。
天秤座要求公平正義，只要看見不公不義之事，會喚起天秤座俠義精神。面對是非黑白，天秤座只做「對」的事，倘若遭受不公平待遇又被邪惡之人打壓，天秤座將是越打壓越強壯，容易被邪惡之人認為你不妥協於他，真的是太「白目了」。
第三名：射手座。
非常固執，屢勸不聽。
射手座非常固執，只要他下定決心要完成之事，很難被改變。正因如此當有人苦勸射手座要改變個性時，射手剛開始會改過幾天後又開始了。倘若你的戀人是射手座你會發現，射手座答應你的事情常常會跳票，也會讓你覺得有點「白目」。
第四名：雙子座。
喜歡吐嘈，不易屈服。
雙子座的朋友講話有時比較容易脫口而出，在開會或者群體利益傷害到自己時比較容易吐槽主管與他人。除此之外雙子座一但生悶氣生久了容易一次爆發出來，情緒也容易寫在臉上，對於不喜歡的事物雙子座不易屈服，因此常常會讓另一半與主管認為有些小白目。（編輯：郭佩蓉）
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