轉帳備註別亂寫！她櫃台刷本子行員狂笑 一看存摺臉綠
隨著手機與電腦的使用普及，增添許多生活上的便利性，包含付費匯款等等，都可以一鍵搞定免去櫃台排隊等待，因此不少人已經習慣使用網路銀行。但是一名網友日前利用網銀轉帳時，匯款備註亂寫一通，沒想到某天去櫃檯刷本子時，讓她臉都綠了！
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 10:05:26
該名女網友在《Dcard》上發文「網銀轉帳備註不要亂寫噢」，表示自己平時都使用網銀匯款或轉帳，某次請老公先代付信用卡費後自己再轉帳給他，當時匯款備註亂寫一通以為沒人會發現，沒想到日前因為要匯一筆金額較大的款項，只好拿出從未使用過的存摺與印章到銀行櫃台辦理。
沒想到行員一邊笑一邊問她轉帳目的，當時原PO覺得很奇怪，但是當行員遞回刷好的本子時，她才驚見當初轉給先生的那筆匯款備註，自己寫下：「小gg的生活」，當下讓她既尷尬又無言！原PO事後也補充，無論匯款或轉帳的備註都不要亂寫，如果未來要申請房貸，銀行會仔細核對帳戶裡過去的每一筆交易紀錄，為了避免有類似的窘況發生，以後都不敢亂寫了。
網友看了貼文後都紛紛笑說：「哈哈哈哈哈好好笑！！！！你真的是很認真的亂寫欸，我的倒是都是網購」、「好好笑也太可愛，原來備註會印在上面」、「備註卡在奇怪的地方」、「好尷尬哈哈哈好可愛」、「行員不小心知道太多了」、「笑慘，下次寫大GG沒事的沒事的～」、「欸哈哈哈我之前要辦信用卡開戶，結果備註也是打一堆有的沒的哈哈哈，超尷尬⋯⋯我還問人家能不能塗掉，我也是蠢……」。（編輯：陳珮瑜）