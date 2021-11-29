天龍國強敵！全台「最富村莊」在這 10億元只算普通小戶
貧窮限制你我的想像！我們常常都會知道台灣一些著名最有名的地區，例如台北天母、民生社區，或者像是科技新貴林立的竹北等等，但其實這些都大錯特錯，號稱全台最富有的村莊聚落，其實位於嘉義縣布袋鎮振寮里的「蕭厝庄」，其村莊居民的驚人財力，讓就算破10億元身家的人都只能算是小戶。
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 10:03:11｜2021-11-29 10:10:10
根據《台灣好報》報導，南良企業集團的總裁蕭燈波就是出生於「蕭厝庄」，蕭燈波本事農家子弟，22歲外出創業，發展事業的同時又提攜村內的後輩，最終讓公司成為年營業額超過300億元的大公司。
由於「蕭厝庄」的子孫都很爭氣，從早年的貧困出身，到後來事業做出起色後，會互相拉拔，村落內居民的向心力強大，才會造就這樣的經濟實力。報導提到，一當地的一間工廠女老闆就透露，住在蕭厝庄內的住戶，身家1億元只能算是小康，低於億元的千萬身家，都會被開玩笑說是貧戶，有個10億元資產的，勉強算是普通，因為高達百億或數百億的住戶，其實占多數。
而據了解，這個村莊僅有17戶人家，而每戶人家財力都非常雄厚，近日從《蕭府大帝殿》臉書專頁可發現，蕭厝庄正舉辦每12年一次的建醮大典，這個村莊全村僅17戶，就擺了1350桌的供品，可見財力之龐大，讓網友刷新眼界。（編輯：張嘉哲）