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汽車超小置物格放啥？過來人抖「真實用途」：老車才會有

▲有內行網友指出，這個置物格是早期可以專門用來放回數票的。（圖／翻攝自臉書「爆系知識家」）
▲有內行網友指出，這個置物格是早期可以專門用來放回數票的。（圖／翻攝自臉書「爆系知識家」）

編輯中心/綜合報導

2021-11-29 11:06:11

購買二手車時，有許多功能都難以一一了解，就有一名網友相當好奇，他的車上有一個小小的置物格，不知道這原先是要拿來放什麼的，貼文曝光後，不少內行人一看秒答：「回數票專用，這台有年紀的車了。」 

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該名網友今（29）日在臉書「爆系知識家」中貼文，他表示近日發現車上冷氣下方有一個小置物格，因為空間不大，因此要放什麼物品都顯得有點奇怪，好奇問大家：「請問右下角那個洞，原廠設定是用來放什麼的，（困惑已久）目前是拿來塞衛生紙。」 

▲有網友好奇，這個大小的置物格是用來做什麼的？貼文一出立即引起熱議。（圖／翻攝自臉書「爆系知識家」）
▲有內行網友指出，這個置物格是早期可以專門用來放回數票的。（圖／翻攝自臉書「爆系知識家」）
貼文曝光後，不少網友歪樓留言，「愧咖用的」、「放哈姆太郎」、「放現金用的啦，放一疊在裡面出門也比較開心」、「放冰棒啊，大小剛好」、「家裡電視遙控器」、「物理擴音器」、「放辣椒水」、「我個人怕餓，通常都是放幾片咖哩塊在那」、「咖啡包可以讓你在車上泡咖啡來喝」。 

不過，許多內行網友指出，這置物格的真實用途，是可以放置過去高速公路曾在各收費站使用的紙票，「以前都是放回數票」、「放回數票」、「以前可以放回數票」、「油票、回數票⋯」、「回數票專用，這台有年紀的車了」、「放之前的國道回數票吧」。 （編輯：賴禹妡） 

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