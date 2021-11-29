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一堆人銀行帳戶超過3個？行家點出「尷尬真相」：沒辦法

▲有網友好奇詢問「真的有人有3個以上的銀行帳戶嗎？」而引來行家曝光背後真相。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲有網友好奇詢問「真的有人有3個以上的銀行帳戶嗎？」而引來行家曝光背後真相。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-11-29 10:55:18

許多人都會將努力賺的辛苦錢放置銀行帳戶內，等待有需要之時再將其領出來使用，而近年來隨著網路科技發達，各家銀行也推出數位存款帳戶，給予高活存利率等福利，讓民眾儲蓄方式更加多元。不過，就有網友好奇詢問「真的有人有三個以上的銀行帳戶嗎？」而引來過來人解析背後原因。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示一般人擁有3個銀行帳戶就十分夠用了，「一個薪轉、一個儲蓄、一個日常使用，三個銀行帳戶就很夠用了，卡片也不用拿一堆」。但他透露，曾聽聞同事擁有5個帳戶，一開始以為是對方存款多，事後卻發現對方每個帳戶都不超過30萬，讓他不免好奇「這樣是有什麼意義？真的有人有超過三個銀行帳戶的嗎？有沒有八卦」。

▲網友好奇詢問「真的有人有三個以上的銀行帳戶嗎？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「真的有人有三個以上的銀行帳戶嗎？」（圖／翻攝PTT）
問題曝光後，就引來不少網友討論，「我，方便繳信用卡都用app轉來轉去」、「還沒20歲就三個了...」、「我有七八個以上...一堆都沒在用」、「正常人有三個是最少吧，活存薪轉證券」、「你去銀行板問，30個以上的隨便抓一大堆」。

其中就有行家戳破真相，直言「一直換工作就有了」、「你每換一個工作就要開一個」、「公司也會換不同銀行合作，也得換薪轉」、「代表原PO的工作很穩定，不錯喔」、「換三家公司薪轉不就有了」、「都換工作，一堆薪轉」、「多換工作就會有了，都強迫要開薪轉戶」、「薪轉換工作沒有辦法吧」。

除此之外，也有過來人分享其他原因，包括投資、數位銀行益趨增多等，「現在數位帳戶狂開啊！滿了就換一家存」、「台幣、外幣、證券、數位，一個銀行就可以開四」、「數位+實體快十個了-.-，有活動就開了」、「自從有數位帳戶後就不小心辦了一堆了」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低
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