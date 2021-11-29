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買到「有傷口」山藥怎辦？專家曝1神招　網驚：長知識了

▲山藥有豐富的營養成分，是許多主婦愛用的食材（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲山藥有豐富的營養成分，是許多主婦愛用的食材（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-11-29 10:55:10

山藥有豐富的營養成分，常被當作中醫藥材，更是許多主婦愛用的食材。不過山藥究竟該怎麼挑選或保存呢？對此，農委會也分享其中秘訣，並公開買到「有傷口」山藥的解決方法。

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農委會今（29）日在臉書提到「山藥常常會在中醫藥材裡出現，因為它有豐富的營養成分，除了當藥材也可以用在料理，例如：四神湯、山藥湯圓、山藥蜜汁、山藥排骨湯、山藥甜不辣、山藥手捲等多種美味菜餚，當然也可以用在加工的產品」。

而山藥的選購要點則有「外形應光滑筆直,表皮無腐爛或凹凸不平」、「大小相同的山藥,以分量較重者爲佳」，原因是有腐爛或凹凸不平的狀況，可能是因為探收後存放過久、採收與運送過程碰撞而造成，食用的安全與品質都較有疑慮；分量重則表示含水量充足、肉質紮實。

▲山藥究竟該怎麼挑選或保存呢？對此，農委會也分享其中秘訣。（圖／翻攝農委會臉書）
▲山藥究竟該怎麼挑選或保存呢？對此，農委會也分享其中秘訣。（圖／翻攝農委會臉書）
但若碰巧買到「有傷口」山藥該怎麼解決？農委會也教學「可將傷口塗抹酒精度30%以上易取得之酒類，後放置於陽台通風處待傷口癒合，移至遮陰通風處貯放或以保鲜盒放冰箱冷藏（短期食用約1-2周），另生鲜山藥亦可削皮切塊，小包裝直接冷凍保存（約3-6個月），調理時無需解凍，直接下烹煮」；一些民眾看完後也驚訝回應「長知識了」、「原來傷口還可以這樣處理」。（編輯：潘毅）

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