電商熱賣前五大湯底！第一名爆大黑馬 外島好滋味超搶手
別被今（29）日的陽光給騙了！冷空氣即將報到，本週全台急凍，氣象專家吳德榮示警，周四（12/2）有機會創入冬最低溫，提醒民眾小心保暖。天氣越冷、鍋物湯底買氣越好，《NOWnews》盤點momo購物網、PChome 24h購物站上最熱門的鍋底湯底Top 5，冠軍爆出大黑馬，分別是來自金門的良金牧場高粱牛肉爐，以及口味獨特的台灣蒙太極蒙古火鍋湯底，而名店海底撈、麻膳堂、老四川、甚至台北知名的阿圖麻油雞，也都擠入兩大電商的五大熱門湯底銷售榜中。
記者黃韻文/綜合報導
2021-11-29 12:06:12｜2021-11-29 12:13:43
近年來特別流行自購鍋底在家開鍋，無論是冷凍鍋底或是常溫湯底包，入冬後都成為家中必備囤糧，當不知道要吃什麼、或是下雨叫不到外送、雙薪家庭來不及煮晚餐，在鍋內倒入鍋底包，將冰箱內食材通通丟入煮滾，一鍋就能餵飽全家人。各大名店、零售通路也積極開發湯底包，包括海底撈、阿圖麻油雞、老四川、麻膳堂等都在列，消費者選擇極多。
根據momo購物網統計，站上集結金門良金、石二鍋、林聰明等近200個湯底、鍋底品牌，近1個月來湯底、鍋底銷售已成長2倍，尤其是知名品牌最受歡迎，份量以2~4人份為主。進一步盤點5大熱賣鍋底，冠軍正是金門聞名的良金牧場高粱牛肉爐，有紅燒、清燉、麻辣3種口味可選，裡頭還附有金門高梁酒包提香，單月就能賣破2000組，買氣很熱。
近期銷售排行第2名是台北人都知道的阿圖麻油雞，因為被網友稱為全台最好吃的麻油雞，連推出湯料包也賣得嚇嚇叫，單月最高可售出逾千組。
PChome 24h購物近一個月來，常溫及冷凍火鍋湯底銷量較上月成長近4成，尤其是價格落在65元至149元之間的湯底最受歡迎。進一步統計全站熱銷鍋底TOP 5，台灣蒙太極湯底蒙古清湯因為口味獨特，在眾多湯底中佔有一席之地，加上價格平實，兩人份僅65元，網路口碑帶動銷量，奪下近期鍋底銷量冠軍。
台灣人愛吃辣，麻辣湯底口味仍受民眾熱愛，佔整體湯底銷售比例約6成，像是麻膳堂的麻辣鍋底、海底撈的麻辣清油鍋底，依序分佔銷售排行第2、3名。