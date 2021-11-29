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台灣最強汽水是？男挖「這罐」出場沒有對手：喝的是回憶

▲台灣除了手搖店興盛外，在超商、超市的飲品種類也非常多元，包含汽水種類也非常繁多。（圖/記者張嘉哲攝）
▲台灣除了手搖店興盛外，在超商、超市的飲品種類也非常多元，包含汽水種類也非常繁多。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-29 12:16:50

台灣除了手搖店興盛外，在超商、超市的飲品種類也非常多元，包含汽水類、茶類等等豐富選擇。而就有網友分享自己心目中最強的汽水品項，結果照片曝光後，勾起不少人的回憶，引發熱烈討論。

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原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「有沒有人小時候在炎炎夏日的時候，打完球或是天氣很熱都會去雜貨店買這瓶冰淇淋汽水的！這樣會不會透露我的年紀啊？但這瓶真的是我忘不了的好味道，現在真的越來越難買到了，永遠的10元汽水！」

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▲網友分享自己心中最好喝的汽水，是一款名為「冰淇淋汽水」的銅板飲料，引發回響。（圖/爆廢公社）
只見貼出的照片，是一瓶水藍色包裝，名為「冰淇淋汽水」，一瓶至今都還是10元的銅板價，讓不少網友回應「這個好喝到不行，一瓶才砸摳！」、「價格出場就沒對手了，只可惜越來越難買」、「有阿，現在還有店再賣阿，比較少而已」、「喝的全是回憶啊，真的很懷念」、「我家這的柑仔店還有賣」、「我家附近還有，還有葡萄、橘子口味的」。

另外，也有不少網友提到「現在喝的都是回憶，已經沒有像小時候喝的那個滋味」、「哪裡還有賣啊，真的好久沒喝了」、「現在還有啊？10幾年沒喝到了！真懷念」、「即期品的店家蠻多都有進貨的」、「老舊的雜貨店應該都還好，市售都找不到了」。（編輯：張嘉哲）

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