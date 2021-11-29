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在路易莎聊天被罵！苦主傻眼「邏輯炸了」：搞得像圖書館

▲台灣咖啡連鎖品牌眾多，不少人也喜歡相約到店內喝咖啡聊是非，不過就有網友卻因此遭到隔壁桌「看書」的學生客狠瞪。（示意圖／翻攝Pexels）
▲台灣咖啡連鎖品牌眾多，不少人也喜歡相約到店內喝咖啡聊是非，不過就有網友卻因此遭到隔壁桌「看書」的學生客狠瞪。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-11-29 14:46:04｜2021-11-29 14:51:38

台灣咖啡連鎖品牌眾多，不少人也喜歡相約到店內喝咖啡聊是非。不過就有網友卻因此遭到隔壁桌「看書」的學生客狠瞪，遭遇曝光更是釣出一票苦主痛批「真的搞得像圖書館」。

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原PO在論壇Dcard上感慨發文「相信很多人曾在假日的路易莎看過，背了一大包進去晃一圈又出去的人，如果你就是那個人，多少應該都有OS過，『明明還有那麼多佔位的包包跟書，我到底可不可以把他們堆去一邊，自己用一個桌子呢？』但考慮到那邊是商家，我們確實也無權這麼做，奉勸一下路易莎管一下自己的客人，長坐？我忍了，離店還卡位？不能忍啊！那些人既不會再買一杯，還降低翻桌率，更甚者還降低你們的觀感」。

▲路易莎太台灣展店神速，獲得不少死忠顧客。（圖／翻攝自 路易莎 官網）
▲路易莎太台灣展店神速，獲得不少死忠顧客。（圖／翻攝自 路易莎 官網）
貼文曝光立刻釣出許多苦主回應「路易莎喝飲料聊天都要小心翼翼，不然那些讀書的人就會抬頭看，搞得好像我在圖書館喝咖啡」、「用餐時間超明顯，店裡都只有包包，人都跑去吃飯了」、「那些人邏輯炸了，來咖啡店不能聊天，只能讀書？」、「之前跟朋友去路易莎聊天，裡面讀書的人居然去讓店員叫我們閉嘴，不過店員沒有來，真是愛他。話說，我為什麼知道呢？因為那位小姐說的有夠大聲，還拿手指著我們，我跟她對到眼後還瞪我，一整個莫名奇妙」。

然而也有另一派網友回應「我坐一整天也還是都有在持續消費，而不是點一杯飲料坐一整天，請問你是來消費的我難道就沒有消費嗎」、「講實在的，你說他們不會消費第二次，但其實會，且很多都會，不然他們生意根本不可能撐得起來」。（編輯：潘毅）

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