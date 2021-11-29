漢堡王靠「1物」重回巔峰！內行曝必點套餐：吃完飽到吐
台灣速食店有麥當勞、肯德基、漢堡王、摩斯等多樣選擇，因此競爭也十分激烈，每年都有不少的店家經營不善而關閉，但也有許多速食業者持續擴展新分店。就有網友好奇發問，漢堡王從店面逐漸減少，到近年來不斷的開設新分店，是靠哪一點讓漢堡王重回巔峰？
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 18:56:41
根據原PO於《PTT》表示，大約2000年左右，漢堡王裝潢還是白色風格的時期，在台灣各地有許多分店，後來陸續被其他速食業者打敗，許多分店陸續倒閉，一度要消失在台灣，但不到十年的時間，裝潢的質感色系全都改變，店又突然一家一家重新開起來，讓他感到疑惑，明明販售的品項好像沒變，是如何重新回到巔峰時期的呢？
貼文一出，許多喜愛漢堡王的內行人則表示，最一開始是因為漢堡變小失去客群，「早期以漢堡比別家大聞名,現在以比別家小聞名」、「從比別人大變比別人小」、「國外的華堡比台灣的大多了」、「以前宣傳單都跟別家比大，後來一直縮水」。
而現在會收到大眾重新青睞，則是因為推出華堡買一送一的活動，讓不少網友直呼非常超值，「CP值最高的好嗎，200塊雙華堡套餐份量屌打麥當勞」、「漢堡變小，但是買一送一 大家吃這套」、「雙華堡太超值」、「華堡滿滿蔬菜 真的比較好吃」、「華堡真的好吃」、「雙華堡吃完飽到吐出來」、「特價不錯，漢堡好吃，屌打其他速食店」。（編輯：鍾怡婷）