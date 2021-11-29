外送員全嚇傻！分單狂叫「20多罐奶粉」 內行曝邪惡真相
許多民眾在使用外送軟體時，為了體恤外送員的辛苦，會將體積太重或太大的物品分批下單。但近日，卻有外送員接到奶粉的外送單，到達後發現客人雖然是分批下單，但現場總共累積了20多罐的「奶粉山」，讓他驚覺怪異在網路上貼出現場照片，不少同行外送員一看則曝光邪惡真相。
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 21:30:29
根據原PO於《外送員的奇聞怪事》表示，自己接了一單外送奶粉的單，到了現場卻陸陸續續有更多外送員到場，並且全都是相同的訂單「奶粉」，讓大家都感到很疑惑，這時一位男子突然出現說是自己的訂單，但原PO問他姓什麼，對方卻呆了5秒後才回應。
根據原PO貼出現場「奶粉山」的照片，不少外送員曝光暗黑真相，「這可能是盜用信用卡的，奶粉這種單價高又好脫手的產品很適合他們操作」、「我記得之前盜刷都是訂奶粉跟雞精要注意」、「有折扣也不可能每個牌子的奶粉都買那麼多罐，所以蠻可疑的」。
但也有不少外送員同行持相反的意見，「客人用好幾個帳號訂奶粉，姓啥關你什麼事 ，你能證明違法嗎？」、「即使是盜刷跟外送員有什麼關係？如果沒有少管閒事為妙」、「是要轉賣，大陸很多媽媽都會請台灣的媽媽們代購奶粉」、「不一定是盜刷，有可能只是用平台的優惠折扣碼」。（編輯：鍾怡婷）