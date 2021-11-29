COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

麵條煮熟別起鍋！網曝簡單「1步驟」口感超Q彈：韓國做法

▲若是不喜歡麵條軟爛口感，可以在起鍋後直接沖冷水。（示意圖／取自unsplash）
▲若是不喜歡麵條軟爛口感，可以在起鍋後直接沖冷水。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-29 21:51:00

世界各國的飲食習慣不同，在料理食材的步驟上也會有所差異。近日，就有網友好奇為何韓國人煮麵都會「拿去沖冷水」，引來老饕解釋，因為韓國人吃麵追求Q彈的口感，跟台灣喜歡軟爛麵條有所不同，若是喜歡Q彈麵條的人也可以跟著做。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲網友好奇發問，為何韓國人煮麵都會沖冷水。（圖／取自PTT）
▲網友好奇發問，為何韓國人煮麵都會沖冷水。（圖／取自PTT）
根據原PO於《PTT》發文表示，請問一下，我看韓國人他們煮麵線，煮完之後都會立刻拿去水龍頭下沖水，然後外加搓揉一下，然後才分裝碗中，但台灣煮麵線我很少看到有人這樣煮，通常都是煮熟就起鍋，不知道用冷水搓揉的用意是什麼呢？

貼文一出，引來老饕解釋，「冷卻一下比較Q」、「他們比較追求QQ的口感，不像台灣人很多喜歡軟爛的口感」、「台灣人喜歡麵類糊糊爛爛的口感，看大麵羹就知道了，台灣幾乎沒像日韓那樣演化出要求麵類嚼勁的文化」、「不喜歡軟爛或帶麵糊的湯汁，這樣做口感和味道都很好」、「台灣的麵線也可以冰鎮啊 但就是麻煩啊」、「日本跟韓國都會」。

不少台灣網友分享自己的做法，「怕自來水管線髒，可以用開水+冰塊洗過，麵條口感會變好」、「我有多餘澱粉的煮燙前或後都會沖一下，例如麵條、水餃、餛飩..」，但也有網友認為沒有沖過水的比較好吃，「我個人不太喜歡吃沖過水的麵，包含涼麵」。（編輯：鍾怡婷）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
55.61%44.39%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
52.69%47.31%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.55%59.45%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
54.16%45.84%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀