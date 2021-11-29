麵條煮熟別起鍋！網曝簡單「1步驟」口感超Q彈：韓國做法
世界各國的飲食習慣不同，在料理食材的步驟上也會有所差異。近日，就有網友好奇為何韓國人煮麵都會「拿去沖冷水」，引來老饕解釋，因為韓國人吃麵追求Q彈的口感，跟台灣喜歡軟爛麵條有所不同，若是喜歡Q彈麵條的人也可以跟著做。
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 21:51:00
根據原PO於《PTT》發文表示，請問一下，我看韓國人他們煮麵線，煮完之後都會立刻拿去水龍頭下沖水，然後外加搓揉一下，然後才分裝碗中，但台灣煮麵線我很少看到有人這樣煮，通常都是煮熟就起鍋，不知道用冷水搓揉的用意是什麼呢？
貼文一出，引來老饕解釋，「冷卻一下比較Q」、「他們比較追求QQ的口感，不像台灣人很多喜歡軟爛的口感」、「台灣人喜歡麵類糊糊爛爛的口感，看大麵羹就知道了，台灣幾乎沒像日韓那樣演化出要求麵類嚼勁的文化」、「不喜歡軟爛或帶麵糊的湯汁，這樣做口感和味道都很好」、「台灣的麵線也可以冰鎮啊 但就是麻煩啊」、「日本跟韓國都會」。
不少台灣網友分享自己的做法，「怕自來水管線髒，可以用開水+冰塊洗過，麵條口感會變好」、「我有多餘澱粉的煮燙前或後都會沖一下，例如麵條、水餃、餛飩..」，但也有網友認為沒有沖過水的比較好吃，「我個人不太喜歡吃沖過水的麵，包含涼麵」。（編輯：鍾怡婷）