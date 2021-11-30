Nissan Ambition 2030展出四款概念車，勾勒品牌未來產品輪廓

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Nissan於近日舉辦Nissan Ambition 2030活動，活動中公布Nissan Ambition 2030計畫策略，該計畫預計於2028年將電池成本降低65%並導入固態電池，藉以讓電動車擁有更快速的充電表現。此外也表示與 Infiniti在2030年會推出23款電能車，其中有15款是純電車型，這都是對於Nissan 2050年達到碳中和關鍵項目。除了公布計畫策略Nissan也展出四款概念車，展現對未來產品的想像。
Chill-Out
Chill-Out搭載CMF-EV平台，從造型設計來看設定為跨界休旅車，由於先前Nissan表示下一代Leaf會從掀背車轉為跨界休旅車，因此Chill-Out很有可能就是下一代Leaf雛形，若真是如此該車預計會在2025年推出量產車型。
Hang-Out
Hang-Out則是設定為掀背車，與Chill-Out略微不同Hang-Out身形雖同樣簡約，但水箱護罩則是採用偏方型設計，不過日行燈部分則有相似設計。由於Hang-Out尺碼偏小因此Nissan替Hang-Out設計前後滑門，但可以想像藉時量產肯定會取消該功能，相較於Chill-Out一體式螢幕，Hang-Out座艙配備類似投影布幕，讓乘坐在車室有著如同看電影般享受，想當然這都是基於更高階的自動駕駛系統。
Surf-Out
很清楚可以看出Surf-Out為皮卡車型，車頭造型方面與Hang-Out有著相似的設計語彙，寬敞的貨斗空間可輕鬆放置任何物品，若確保物品安全乾淨也可選擇貨斗蓋。
Max-Out
雙座敞篷是Max-Out最大特色，低重心、電動系統與四輪驅動肯定會帶來充滿樂趣的駕駛表現，不過依照現行市場趨勢，應該能不會太早看到Max-Out量產。