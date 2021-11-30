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Nissan公布「Nissan Ambition 2030」新願景，目標2030年電氣化產品銷售佔比達50%

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-30 01:55:20

Nissan公布了「Nissan Ambition 2030」願景，持續推動產品電氣化是長期戰略核心，未來五年將投資2兆日圓加速電氣化計畫，預計在2030財務年度全產品線達50%電氣化目標。

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電氣化是目前所有車廠邁進的目標，Nissan也不例外，Nissan算是車壇投入電動車量產的先驅，在響應環境保護、社會責任與消費者需求下，Nissan旨在成為一家可永續發展的企業。在未來十年，Nissan將提供令人興奮的電動車與創新科技，期望至2050財務年度旗下所有產品自生產至被汰換都實現碳中和。

前言所提，Nissan在未來五年內將投資2兆日圓，加快產品線電氣化與技術創新速度，預計到2030年，Nissan將會有23款電氣化產品，其中包括15款全新電動車，並且以求達到Nissan與Infiniti雙品牌在全球市場之電氣化產品比例超過50%，同時，隨著Nissan將在未來五年內推出20款電動車和或搭載e-POWER電氣化動力之新車，Nissan計劃到2026財務年度在全球各主要市場電氣化產品的比例如下： • 歐洲銷量超過 75% • 日本超過55% • 中國超過40% • 美國至2030年電動車比例達40%

除了產品規劃，Nissan在鋰離子電池技術上導入了無鈷技術，預計到了2028年推出搭載專用全固態電池 (ASSB) 的電動車，並且預計在2024年在橫濱建立測試工廠，隨著突破性的ASSB問世，讓Nissan可以細分出更多不同級距的電動車，性能與效能都更加優異，充電時間僅為過去的1/3，也可讓電池組的程比降低至每kWh僅75美元，並計畫會繼續進一步降至65美元，讓電動車成本可與燃油車持平。

Nissan尋求建立一個全球電池供應系統，以滿足電動車快速發展需求，Nissan與其合作夥伴，期望到2026年財務年度全球電池效能可達52 GWh，到 2030 財務年再進一步提高到 130 GWh。

在電動車百花爭鳴的年代，擁有不錯根基的Nissan，是否能在新一波汽車發展趨勢中佔得先機，就讓我們繼續觀察下去。

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