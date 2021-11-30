NOW早報／Omicron來襲！跨年可辦嗎　專家：邊境管制須嚴

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振興醫院感染科主任兼任感染管制室主任李明政接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，新變異株Omicron基因變異點多，容易逃脫疫苗免疫，造成突破性感染，但症狀多是咳嗽、乏力、肌肉痠痛等類似感冒或是流感的輕症，「未必不是一個好事」。
李明政解釋，病毒輕症化，感染後較容易緩解，不至於造成重症或是生命危險，且有助於一般抗體產生，人類對於Omicron或是其他新冠肺炎病毒可較有抗體，之後就比較不會感染新冠肺炎，但這僅是目前初期觀察，還要持續追蹤。
現行台灣已經開放疫苗混打，是否需要加打第三劑提升保護力，李明政認為，混打疫苗在保護效果以及防止突破性感染效果較佳，且不論是混打BNT或是莫德納都是屬於第一劑mRNA疫苗，副作用也會較低。而開打第三劑前，李明政提醒，應先考慮變異株造成重症與死亡率有多高，如果都是輕症不一定需要打第三劑。另李明政也建議，若第三劑施打時，可選擇有別於現在使用原始株的次世代疫苗，防止突破性感染、重症與死亡。
至於面對變異株Omicron來勢洶洶，李明政則認為目前台灣社區內尚無變種病毒入侵，在跨年、聖誕等時期台灣都是安全的，防疫措施仍可維持現狀，但邊境管制則要嚴格執行，並提高第二劑疫苗涵蓋率至七成。
台大公衛教授陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，Omicron傳播力強、隱性感染多，與過去造成雙北大流行的alpha變異株相似，雖逃脫疫苗免疫特性是否與delta變異株相同還有待觀察，但只要能早日找出隱性感染個案，「其實可能也沒想像中困難跟危險」。
「擋住了境外，就擋住了病毒進入社區」，陳秀熙強調，我國一直採取高規格邊境檢疫，若能在入境與集中檢疫時快速篩出確診病例，做出基因序列定位，對抗傳播力快速的Omicron，並施予高規格防疫措施，就能防止病毒進入社區。
針對部分國家實施鎖國，陳秀熙表示，鎖國不見得對，目前Omicron現蹤六大洲，沒有鎖國的國家不代表就無變種病毒。但他也提及，台灣現都能在境外移入時擋入病毒，對社區沒有造成影響，只要持續提升疫苗覆蓋率，並遵循防疫措施，跨年等相關活動無需過多擔心，仍可正常舉行。
今日天氣／北部白天急凍！入夜雨勢趨緩 各地愈晚愈冷
中央氣象局預報，今天清早鋒面快速通過，緊接著大陸冷氣團南下，北部及東北部白天起氣溫將驟降，各地都越晚越冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區仍多雲到晴，晚間乾空氣抵達時，北台灣雨勢逐漸趨緩。
溫度方面，白天各地氣溫大致維持在20度以上，但夜晚中部以北及東北部將下降到14至16度，其他地區則下降到18、19度。
TGo點數年底到期！高鐵推優惠 星巴克、漢堡王都能換
2021年即將結束，高鐵TGo會員點數也將失效！高鐵公司提醒，今年所累積的TGo點數將於12月31日到期，點數可以兌換車票、折抵車資與「高鐵假期」款項，還可在平台上兌換星巴克、漢堡王等優惠，提醒民眾記得把握時間快兌換。
高鐵說明，TGo點數可以兌換高鐵車票、折抵票款、折抵「高鐵假期」行程款項，還可以透過高鐵「點數365」平台兌換數百種商品，若是點數不足，也可以透過指定銀行、超商、電信紅利點數轉換。
高鐵進一步表示，台灣高鐵公司在「點數365」平台上邀集7大品牌推出「天天有優惠」活動，即日起至12月31日止，每天都有指定商品提供兌換點數優惠，像是星巴克咖啡在活動期間內，每週一提供4款咖啡兌換點數調降優惠、漢堡王每週三提供薯條、辣薯球買一送一。
此外，高鐵公司禮遇TGo會員，除提供會員指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等專屬好康，即日起至12月31日，「月月Go有禮」專案提供每人每月兩張指定車次標準車廂對號座全票88折電子優惠券，每週適用車次超過300班。
高鐵指出，2022年1月10日前，TGo會員將持有之銀行、超商、電信紅利點數，單次兌換為TGo點數200點且完成序號兌換入點，即可獲贈指定車次75折乘車券乙張，每位會員獲贈上限5次，歡迎會員踴躍轉點。
高鐵表示，TGo點數累積簡單方便，凡TGo會員購票乘車，進出站記錄完整且無退票記錄之車票均可累積點數，每消費20元即可累積1點，各票種均可累積，最低300點就可折抵票價60元。高鐵公司強調，未來將持續針對TGo會員持續推出多樣化優惠活動，提升TGo會員權益、兌換便利性及兌點實用性，回饋會員對高鐵公司的支持，歡迎尚未成為TGo會員的民眾現在就加入，累積多一點美好。
高鐵提醒，新版「台灣高鐵」App直接串連「點數365」平台，讓TGo會員可隨時隨地以手機進入平台，兌換商品手續更簡便，2020年累積的TGo點數將於今年12月31日到期，會員記得登入TGo帳戶查詢點數餘額及到期年限，盡早進行兌換，以免點數失效。
羅志祥全面復出！明年搭上五堅情重返小巨蛋
羅志祥全面復出，繼推出新單曲後，也將重返小巨蛋舞台！昔日主持的招牌節目八大《娛樂百分百》，將於明年1月28日舉辦「凹嗚狼人殺總冠軍台北小巨蛋演唱會」，成為他首場復出表演的好時機，睽違1年多重返螢光幕前，羅志祥表示將會全力以赴，讓觀眾開心，「最期待在現場看零九大神用火眼金睛抓出狼人，因為不管看幾次，都覺得好震撼！」
「凹嗚狼人殺」演唱會表演嘉賓名單曝光，包括五堅情、瘦子E.SO、羅志祥三組嘉賓輪番上陣，要粉絲不僅有精彩的狼人殺鬥智實競比賽可看，還可以看到最殺、最炸的唱跳演出。瘦子E.SO分享收到邀約時心情興奮：「很開心！當天預計演出新專輯的歌，請大家拭目以待。」
身為《娛樂百分百》節目主持人亦是表演嘉賓的黃偉晉、邱鋒澤、陳零九則表示：「這次總冠軍的參賽選手陣容超強，節目也會十分精彩，我們實在很期待。」「凹嗚狼人殺」演唱會門票今（30日）中午12點開賣，購票請洽寬宏售票系統( kham.com.tw )及全國萊爾富、OK便利商店，相關活動資訊請洽「娛樂百分百」臉書專頁。
八大《娛樂百分百》熱門單元「凹嗚狼人殺」屢次打破台灣綜藝節目紀錄，2017年「凹嗚狼人殺」首次在節目中登場後，官方YouTube頻道創下破億點擊佳績，狼人殺偶像日前更走出攝影棚與觀眾近距離互動，吸引破千人追星盛況；這次舉辦台北小巨蛋演唱會，將「桌遊」搬上小巨蛋舞台，展開萬人觀賞燒腦鬥智遊戲成為創舉。不少大批忠實粉絲表示：「終於等到這一天！」、「今年的狼人殺偶像參賽者是最夢幻的黃金陣容，真的很期待！」
Disney+登入香港 辛普森家庭訪天安門「被消失」
迪士尼影音串流平台Disney+本月於香港推出，不過「辛普森家庭」其中一集憑空消失。內容講述主角一家造訪中國，天安門廣場前告示牌寫著「這裡什麼事都沒發生」。
「辛普森家庭」（The Simpsons）消失的那集讓人更加擔心，中國式審查正成為香港這個國際金融中心的常態。
Disney+自18個月前推出以來風靡全球，訂戶已超過1.16億人。香港版於本月稍早推出，眼尖的客戶很快注意到，「辛普森家庭」造訪中國的一集顯然「被消失」。
「辛普森家庭」第16季第12集於2005年首播，劇情描述這家人飛往中國試圖領養一個小孩，劇中他們來到天安門廣場，廣場前一塊告示牌寫著「天安門廣場，1989年，這裡什麼事也沒發生」（Tien An Men Square: On this Site, In 1989, Nothing Happened）。
目前還不清楚究竟是Disney+移除這集，還是受到當局指示，迪士尼和香港政府都未回應置評請求。法新社今天查看Disney+的香港頻道時，的確有第16季第11集和第13集，就是沒有第12集。
男放棄台大改唸警大！秀出「科系」全場懂了：前途無量啊
大學所選擇的科系不僅對個人職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響。對此，就有一名網友分享，認識的學長錄取上台灣大學卻放棄改讀警察大學，讓他不解詢問「分數可以上台大中文卻放棄去讀警大以後會後悔嗎？」但對方錄取的科系曝光後，反而被眾人大讚「前途無量啊！」
一名網友於PTT八卦板上發文，表示先前在補習班認識一位學長，對方學測申請錄取上了台大中文系，但最後卻毅然決然放棄而改讀警大。學長的選擇讓他十分不解，因而好奇詢問「放棄台大文組去讀警大算可惜嗎？？分數可以上台大中文卻放棄去讀警大以後會後悔嗎？？讀警大真的比台大文組好？？有沒有八卦呢？？」
問題一出，隨即引來網友認同留言，「當然是警大好，台大中文的薪水未必比高中畢業出去高」、「沒有被台大名騙，蠻聰明的」、「台大要轉熱門系很難，幾乎都要書卷獎，還是不要幻想比較好」、「與其中文出來拚國考，警大直接勝利啊」、「中文出路很窄吧？不知道要幹嘛的話，選警官是比較容易的選擇」、「沒錢念文組真的是豪賭」、「讀完警大再深造，前途無量啊」。
不過留言中也有人持不同意見，直言「台大中文系如果有教職其實也還可以」、「認真回你，警大出來就是穩定當官，但要最頂還是還是台大中文，台大資源多到不可思議，未來的路只要你有心成就是遠超警大」、「朋友就是台大中文，現在在外商公司當接待人，年薪300Kup，但她同時也會三國語言啦」。（編輯：郭佩蓉）