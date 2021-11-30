鹹酥雞攤夾「2物」花100元爽吃飽！內行笑了：老闆愛死你
台灣特色小吃種類多樣，其中鹹酥雞攤不僅讓老饕們愛不釋手，更是許多民眾的宵夜首選；對此，就有網友表示在鹹酥雞攤點「2物」，花100元就能爽爽吃到飽，豈料貼文一出，內行人全笑了，直呼「老闆謝謝你」、「老闆愛死你」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-30 07:22:49
該名網友在PTT以「鹹酥雞點豬血糕魚板會不會被老闆看不起？」為題發文，表示到鹹酥雞攤點2物，分別是「豬血糕」和「魚板」，因為這2物算是鹹酥雞攤最便宜的炸物。
「大概不會超過15元，最便宜10元」，原PO認為，若只在鹹酥雞攤只點這2物，大概只要花100元就能爽爽吃到飽了，但也讓他不禁好奇「如果每次都點這兩樣，會不會被老闆看不起」？
貼文一出，掀起熱議，「歐印銀絲卷」、「才點100元？你乾脆不要出門」、「爽啊，再去隔壁買滷味」、「我都九層塔吃到飽」、「還有米腸也順便一下」。
不過，也有內行網友表示這2物「成本很低又好保存」，「不會，這類商品毛利率不錯，老闆謝謝您」、「你點的都是高毛利的」、「豬血糕一大包多少錢你知道嗎」、「老闆愛死你了好嗎」、「很感激吧，都夾大家不想吃的」、「不會賺的比鹽酥雞多又好保存」。（編輯：郭佩蓉）