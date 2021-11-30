COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

鹹酥雞攤夾「2物」花100元爽吃飽！內行笑了：老闆愛死你

▲原PO表示在鹹酥雞攤點「2物」，花100元就爽爽吃到飽，豈料貼文一出，內行人全笑了，直呼「老闆愛死你」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲原PO表示在鹹酥雞攤點「2物」，花100元就爽爽吃到飽，豈料貼文一出，內行人全笑了，直呼「老闆愛死你」。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-11-30 07:22:49

台灣特色小吃種類多樣，其中鹹酥雞攤不僅讓老饕們愛不釋手，更是許多民眾的宵夜首選；對此，就有網友表示在鹹酥雞攤點「2物」，花100元就能爽爽吃到飽，豈料貼文一出，內行人全笑了，直呼「老闆謝謝你」、「老闆愛死你」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在PTT以「鹹酥雞點豬血糕魚板會不會被老闆看不起？」為題發文，表示到鹹酥雞攤點2物，分別是「豬血糕」和「魚板」，因為這2物算是鹹酥雞攤最便宜的炸物。

「大概不會超過15元，最便宜10元」，原PO認為，若只在鹹酥雞攤只點這2物，大概只要花100元就能爽爽吃到飽了，但也讓他不禁好奇「如果每次都點這兩樣，會不會被老闆看不起」？

▲原PO表示在鹹酥雞攤點「2物」，花100元就爽爽吃到飽，豈料貼文一出，內行人全笑了，直呼「老闆愛死你」。（示意圖／記者郭佩蓉 攝）
▲原PO表示在鹹酥雞攤點「2物」，花100元就爽爽吃到飽，豈料貼文一出，內行人全笑了，直呼「老闆愛死你」。（示意圖／記者郭佩蓉 攝）
貼文一出，掀起熱議，「歐印銀絲卷」、「才點100元？你乾脆不要出門」、「爽啊，再去隔壁買滷味」、「我都九層塔吃到飽」、「還有米腸也順便一下」。

不過，也有內行網友表示這2物「成本很低又好保存」，「不會，這類商品毛利率不錯，老闆謝謝您」、「你點的都是高毛利的」、「豬血糕一大包多少錢你知道嗎」、「老闆愛死你了好嗎」、「很感激吧，都夾大家不想吃的」、「不會賺的比鹽酥雞多又好保存」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
54.66%45.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
51.79%48.21%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.44%59.56%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
53.12%46.88%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀