400年前就知Omicron會爆發！她曝光「神鬼先知」關鍵預言
法國星象家諾查丹瑪斯（Nostradamus）有「神鬼先知」的美譽，雖早在1566年就去世，但他所撰寫的預言書《諸世紀》（Les Centuries，原名《百詩集》）卻因為多次成功預言歷史大事而廣為流傳；近日在新變種病毒Omicron爆發後，也有信徒在著作中發現，原來他早在400多年前就已經預言Omicron的出現。
編輯中心/綜合報導
2021-11-30 08:10:06
澳洲占星學家亞當斯（Jessica Adams）最近在個人網站上表示，她在看諾查丹瑪斯的《諸世紀》時，發現他早在1555年就曾經提過變種病毒「Kappa」和「Lambda」，就連「Delta」和「Omicron」的接連爆發，也都曾被提及。
亞當斯說，書中提及「兩條閃亮的魚將在雙魚座相遇」，亞當斯認為，這很明顯是一種占星術的線索，並舉英國首任皇家天文學家佛蘭斯蒂德（John Flamsteed）所畫的《雙魚座》來佐證自己的想法。
亞當斯說，「Delta和Omicron都是雙魚座裡的星星，因此諾查丹瑪斯可能早已推算出Delta和Omicron變種病毒會接連爆發，因此才以如此隱晦方式紀錄，以避免宗教認為他的預言是巫術來制裁他」。
雖然亞當斯的說法只是個人猜測，但諾查丹瑪斯也確實有預言過不少事情，也都巧合地與歷史大事相對應，像是他曾準確預測了法國國王亨利二世之死、希特勒崛起、法國大革命和911事件等大事，就連2019年底爆發的新冠病毒也一樣，讓人不禁感到神秘又新奇。（編輯：郭佩蓉）