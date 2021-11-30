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400年前就知Omicron會爆發！她曝光「神鬼先知」關鍵預言

▲新變種病毒Omicron爆發後，有信徒在著作《諸世紀》中發現，原來諾查丹瑪斯早在400多年前就已經預言Omicron的出現。（示意圖／取自unsplash）
▲新變種病毒Omicron爆發後，有信徒在著作《諸世紀》中發現，原來諾查丹瑪斯早在400多年前就已經預言Omicron的出現。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-30 08:10:06

法國星象家諾查丹瑪斯（Nostradamus）有「神鬼先知」的美譽，雖早在1566年就去世，但他所撰寫的預言書《諸世紀》（Les Centuries，原名《百詩集》）卻因為多次成功預言歷史大事而廣為流傳；近日在新變種病毒Omicron爆發後，也有信徒在著作中發現，原來他早在400多年前就已經預言Omicron的出現。

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澳洲占星學家亞當斯（Jessica Adams）最近在個人網站上表示，她在看諾查丹瑪斯的《諸世紀》時，發現他早在1555年就曾經提過變種病毒「Kappa」和「Lambda」，就連「Delta」和「Omicron」的接連爆發，也都曾被提及。

亞當斯說，書中提及「兩條閃亮的魚將在雙魚座相遇」，亞當斯認為，這很明顯是一種占星術的線索，並舉英國首任皇家天文學家佛蘭斯蒂德（John Flamsteed）所畫的《雙魚座》來佐證自己的想法。

▲亞當斯舉英國首任皇家天文學家佛蘭斯蒂德（John Flamsteed）所畫的《雙魚座》為自己的說法佐證。（圖／翻攝自維基百科）
▲亞當斯舉英國首任皇家天文學家佛蘭斯蒂德（John Flamsteed）所畫的《雙魚座》為自己的說法佐證。（圖／翻攝自維基百科）
亞當斯說，「Delta和Omicron都是雙魚座裡的星星，因此諾查丹瑪斯可能早已推算出Delta和Omicron變種病毒會接連爆發，因此才以如此隱晦方式紀錄，以避免宗教認為他的預言是巫術來制裁他」。

雖然亞當斯的說法只是個人猜測，但諾查丹瑪斯也確實有預言過不少事情，也都巧合地與歷史大事相對應，像是他曾準確預測了法國國王亨利二世之死、希特勒崛起、法國大革命和911事件等大事，就連2019年底爆發的新冠病毒也一樣，讓人不禁感到神秘又新奇。（編輯：郭佩蓉）

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