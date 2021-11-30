超準麻將占卜！選一個座位　看你12月是否有「暴富好運」

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Ａ、牆壁前的位置
Ｂ、落地窗前的位置
Ｃ、電視機前的位置
Ｄ、門口一進來的位置
Ａ、牆壁前的位置
12月份你會有從天而降的橫財好運！此時你氣勢正旺，不管做什麼都順風順水，就連買彩券都能喜獲一筆不小收入；而你過去嘗試的投資，也正好在此時獲利，讓你順利賺進不少分紅。另外工作上也難得的大好機會出現，也許是出差外派丶支援別處丶或是競賽等，重點是你在這機會上佔有絕對的優勢，只要你爭取、幾乎百分百都能成功，絕對別錯過了，你在12月成功脫貧致富的機會非常高！
Ｂ、落地窗前的位置
12月份你沒有天降橫財的好運，反而有點入不敷出，財運下滑的跡象。你身後的一大片落地窗，會讓你被小人陷害。要特別注意詐騙問題。最近你不管在網購、或逛街時都很容易遇到小人詐騙，或是網購的東西與賣家秀相差太大，讓你收貨時覺得失望，又花了不少冤枉錢。另外最近可能會有朋友來找你借錢，讓你很不想答應，但又迫於人情壓力而不知道該怎麼拒絕，老師提醒要仔細考慮，這筆錢很可能有去無回。
Ｃ、電視機前的位置
12月份你的財運不會明顯上升，但在物質上可說是收穫滿滿了。此時你的運氣，特別是抽獎運特別高，參加抽獎送3C丶彩妝丶電影票，甚至是旅遊券丶機票等，幾乎都能幸運中獎！另外朋友、家人、或另一半也會為過去辛苦勞累的你偷偷準備禮物，可能是你想要很久的包包、首飾、或衣服，讓你非常驚喜。就連想吃很久的餐廳，也會正好有人請你在那吃飯。12月，雖然財運上不會有明顯進展，但此時想要什麼、就能收到什麼的你，也是讓人眼紅到不行了。
Ｄ、門口一進來的位置
12月份你的財運主要源於正財。此時你的正財運逐漸提高，這可能跟你換工作、或換單位有很大關係，新的環境福利、待遇更好，也更符合你的志趣，讓你在新工作如魚得水，也因此獲得好成績、高薪資。另外值得一提的是，12月，你的的財運強勢到不僅讓自己荷包賺好賺滿，甚至還可以幫助到跟你最親密的人，可能是家人、閨蜜、或另一半等，他們皆能沾到你的好財運、讓自己跟著興旺起來，12月你就是眾人心中的行動聚寶盆！（編輯：郭佩蓉）
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