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韓式料理「兩餐」怎吃回本？秘訣曝光：泡麵炒飯照樣爽吃

▲原PO抱怨「每次吃兩餐都超撐，吃不到最後的泡麵，到底怎麼吃才能回本」，貼文一出，也有內行分享秘訣。（圖／取自兩餐台灣首店基隆店臉書）
▲原PO抱怨「每次吃兩餐都超撐，吃不到最後的泡麵，到底怎麼吃才能回本」，貼文一出，也有內行分享秘訣。（圖／取自兩餐台灣首店基隆店臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-11-30 11:52:54

近年受南韓娛樂圈帶進「韓流」文化影響，韓式料理在台也擁有超高人氣，一家接著一家開，其中像是有限時90分鐘的吃到飽餐廳「兩餐」也深受不少人喜愛；不過，就有女網友好奇「到底怎麼吃才能回本」，貼文一出，也有內行分享秘訣，直呼「炒飯泡麵照樣爽吃」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「兩餐到底怎麼吃才能回本」為題發文，表示最近看到幾個YouTuber和IG美食帳號都在介紹兩餐，讓她超想吃，「結果實際去吃後，不知道為什麼難吃很多，明明平常食量也不錯，但到了兩餐，連一餐都沒吃飽」。

原PO說，她個人覺得年糕、炸雞不錯吃，最新的粉紅醬料也還行，但肉片就蠻普通的，且炸物區很常都是冷掉的食物，「最讓我疑惑的是，為什麼來了兩次，都來不及吃到泡麵，店員就說用餐時間到了，真的一餐都還沒吃飽」，也讓她疑惑「來兩餐吃東西是不是要有個流程規劃，才吃得多呢」？

▲有網友好奇兩餐要怎麼吃回本，貼文一出，也有老饕曝光秘訣。（圖／取自兩餐西門店臉書）
▲有網友好奇兩餐要怎麼吃回本，貼文一出，也有老饕曝光秘訣。（圖／取自兩餐西門店臉書）
貼文一出，掀起熱議，「我喜歡吃炸物，西門店跟信義都會炸很快，每次剛端出來炸物都會去拿，反而是年糕鍋只拿了一次，還沒有拿滿，其他時間都在吃炸物，拿了好幾回」、「我去兩餐都是為了吃長長年糕跟炸雞跟魚糕這三樣」、「我吃兩餐通常在第一輪年糕火鍋就飽到炸掉，胃口太小哈哈，根本沒辦法再吃後面的炒飯跟泡麵」。

也有內行網友分享秘訣，「首先不要加購肉片，肉質超差。 然後不要年糕拿太多，尤其常見的那種，因為吃很多會很膩，而且很容易飽。鍋底奶油醬偏膩，建議不要加。 炸物拿到冷的可以沾一下醬，會能入口一點，盡量別喝氣泡飲料，雖然真的很解膩，簡單來講就是要適量，會不小心被年糕鍋塞飽。以上，每次吃兩餐都能吃到炒飯跟泡麵的人路過」。

另外，也有人表示「如果要吃的話我都會找兩三個朋友一起去，大家就負責拿不同的東西（炸物、年糕、魚板）會比較不那麼手忙腳亂，大概吃到剩40分鐘的時候我們就會開始準備弄炒飯了，如果要吃泡麵的話炒飯跟一開始的年糕不建議裝太多，整個炒完吃完大概還能剩個十五到二十分鐘，再煮個泡麵慢慢吃完就差不多九十分鐘了，每次去都會整個吃完飽到接下來都不想吃東西的人緩緩飄過」。

不過，也有不少人認為，「因為他們是收錢去的，妳是花錢去的。我以前吃過一次，覺得不好吃就再也沒有去過了」、「吃一次，膩了四五年沒再吃過」、「兩餐都澱粉，很容易就吃飽了，根本不會回本」、「都澱粉類吃不回本啦」、「為什麼吃到飽一定要吃回本？ 價錢合理東西好吃不就夠了嗎」。（編輯：郭佩蓉）

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