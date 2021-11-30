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不想努力了！小鮮肉爽娶「大30歲女房東」：內湖豪宅到手

▲有位男網友分享與房東阿姨的戀愛故事，詳細情節曝光也引爆網友關注。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
▲有位男網友分享與房東阿姨的戀愛故事，詳細情節曝光也引爆網友關注。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-30 15:17:07

「阿姨我不想努力了」近期成為網路流行熱梗瘋傳，沒想到在現實生活中也有相似情節發生。就有位男網友分享與房東阿姨的戀愛故事，詳細情節曝光也引爆網友議論。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「我跟一個大我30幾歲的女孩在一起，交往大概半年，最近她向我求婚了！她原本是我房東，一開始就很常透過訊息關心我」，後來女房東和老公離婚，在因緣際會下跟原PO發展成情侶關係。且因為女方財力雄厚，擁有好幾棟房產，因此剛交往時，他就收到一張「沒額度的附卡」。

▲「阿姨我不想努力了」近期成為網路流行熱梗瘋傳，沒想到在現實生活中也有相似情節發生。（圖／翻攝Dcard）
▲「阿姨我不想努力了」近期成為網路流行熱梗瘋傳，沒想到在現實生活中也有相似情節發生。（圖／翻攝Dcard）
由於雙方年齡差距多達30歲，原PO坦言自己從小家境不好，在一起最主要就因為錢，且「房東當時需要人陪，我也不排斥，那為什麼不把握機會享樂一下？」至於女房東當然也不傻，清楚知道感情之初都是因為錢，但她也認為「錢很多，兩個人花不完。我不想孤獨老死，找不討厭的在一起就行了」。

最終女房東也在近期開口向原PO求婚，並要把一棟內湖豪宅登記到男方名下，後者也欣然答應了「誰說一定要跟真愛在一起？很多人也都不是心裡最愛的結婚啊！反正自己開心，想清楚最重要！不相信的人就當聽了一個很扯的故事吧」。

▲原PO透露，鎖匠騎車來回要40分鐘，但最後收費竟沒破千，讓網友看了相當震驚。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）
▲原PO答應了大30歲女友的求婚，獲得一棟內湖豪宅。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）
詳細經過曝光後，也引爆網友熱議「你情我願講好就可以啊」、「希望你們可以有好結果，反正這世界本來就很荒唐」、「每個人的選擇都沒有對錯，尊重你的選擇」、「周圍有類似的故事，雖然做不到，不過滿羨慕的」、「沒偷沒搶沒傷害到人沒犯法，別人要選擇怎麼過自己的生活才快樂」。（編輯：潘毅）

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