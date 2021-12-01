房市／台南房價一路飆升　這兩區１年漲逾2成最驚人　

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信義房屋南科店店長簡劭存表示，兩大買盤支撐新市與永康區房價漲幅亮眼，第一為南部工業科學園區位於新市區，在南科上班的工程師族群會優先選擇就近區域居住，因此相較從台南市區到南科，從新市區與永康區到南科通勤更為便利，地緣關係成為南科人購屋標的。
第二則為在地台南購屋族群也看好未來發展，簡劭存表示，他們看到台南各區受房市大環境熱絡、東區南紡二期購物中心帶動，也擔心若是現在不入場，將來若有居住需求會越買越貴，因此在地族群會優先往基期低、有話題的區域移動置產，近幾年陸續開發的新市區優先受益，而永康區則因近台南市區，生活機能較完善，也是台南購屋族置產收租的標的。
至於為何新市區較永康區漲幅高？簡劭存表示，新市區相較於永康區離台南市區遠，因此在南科居住需求量增加之前，本來就是房價成交單價相對較低的一區，而南科進駐後，科技大廠有帶動效應，就業人口有購屋剛需，再加上新市區有重劃區，新成屋較多拉抬平均住宅單價，致使房價漲幅顯著。
簡劭存表示，若觀察屋齡5年內的大樓產品的單價行情，第三季以來新市區的單價約25萬上下，而永康區的單價約25萬以上，共同的特點都是屋主因看好後市而惜售，沒有立即出售的需求，若無自住則多以出租為主。