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房市／台南房價一路飆升　這兩區１年漲逾2成最驚人　

▲台南市永康區屋齡5年內的大樓，今年前10月的平均單價較去年同期相比，漲幅22%。（圖／NOWnews資料照片）
▲台南市永康區屋齡5年內的大樓，今年前10月的平均單價較去年同期相比，漲幅22%。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-12-01 08:00:00

台南市受惠於南科及台積電設廠，帶動整個城市發展，連帶房價一路飆升。據統計，今年前10月屋齡5年內的大樓華廈平均單價漲幅前2名在新市區與永康區，在地房仲觀察，科技大廠進駐，不僅帶來南科工程師族群的居住剛需，連在地人也看好台南未來性而置產，兩大買盤支撐，致使2區房價漲幅最高。

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根據內政部實價登錄，台南今年前10月屋齡5年內的大樓、華廈平均成交單價漲幅最高在新市區，平均單價為20.28萬較去年同期漲幅27%，漲幅位居第二為永康區，平均單價23.12萬，較去年同期漲幅22%。

信義房屋南科店店長簡劭存表示，兩大買盤支撐新市與永康區房價漲幅亮眼，第一為南部工業科學園區位於新市區，在南科上班的工程師族群會優先選擇就近區域居住，因此相較從台南市區到南科，從新市區與永康區到南科通勤更為便利，地緣關係成為南科人購屋標的。

第二則為在地台南購屋族群也看好未來發展，簡劭存表示，他們看到台南各區受房市大環境熱絡、東區南紡二期購物中心帶動，也擔心若是現在不入場，將來若有居住需求會越買越貴，因此在地族群會優先往基期低、有話題的區域移動置產，近幾年陸續開發的新市區優先受益，而永康區則因近台南市區，生活機能較完善，也是台南購屋族置產收租的標的。

至於為何新市區較永康區漲幅高？簡劭存表示，新市區相較於永康區離台南市區遠，因此在南科居住需求量增加之前，本來就是房價成交單價相對較低的一區，而南科進駐後，科技大廠有帶動效應，就業人口有購屋剛需，再加上新市區有重劃區，新成屋較多拉抬平均住宅單價，致使房價漲幅顯著。

簡劭存表示，若觀察屋齡5年內的大樓產品的單價行情，第三季以來新市區的單價約25萬上下，而永康區的單價約25萬以上，共同的特點都是屋主因看好後市而惜售，沒有立即出售的需求，若無自住則多以出租為主。

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