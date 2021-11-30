網購衣服開箱傻眼了！內行看「1處」秒懂：怎麼騙不怕
網路購物現在越來越盛行，坐在家中動動手指就能買到世界各地的東西，可網路之大，總藏著一些不肖分子，就有名網友分享自己網購Puma衣服受騙的故事，網友一看他曬出的賣家寄件位置及網購頁面，紛紛大嘆這都是經典的詐騙訊號，勸購物人下單前都先要先看清楚。
編輯中心/綜合報導
2021-11-30 21:54:37
原PO於臉書社團《爆怨2公社》發文，說明自己在一頁式網站購買6件Puma品牌的衣服，總價只要1459元，收到從桃園市蘆竹區的貨後，發現箱子裡的內容物與網頁上標示的完全不同，打客服電話也總是無人接聽，驚覺自己遭受網路購物詐騙後，忍不住上網求安慰「有其他的爆友也中招的嗎⋯⋯？」
內行網友看到寄件地址寫蘆竹區，立刻就知道這是詐騙店家「看到地址桃園市蘆竹區＋一頁式網站，想都不用想是騙人的」、「買網購很有經驗的這一看就知道是大陸的，看到地址是蘆竹區就大概知道了」、「還有大園區的也要注意」。
整理網友經驗後，列出以下幾點在網購遇到時需特別注意的詐騙訊號：寄件地址為蘆竹區和大園區，只有商品內容的一頁式網站，臉書廣告商品，過於便宜的價格「一頁式廣告下單？其實還有收到東西算幸運了」、「1459元買六件PUMA，你覺得有可能嗎？！」。
也有人提出解決辦法，可嘗試「去物流公司退貨 說物品與實際收到的不符就好了！」、「貨到付款⋯你打電話到物流公司止付此筆款項，告知對方詐欺、報案」、「又是一個來造成我們公司客服麻煩的人，物流業真辛苦。」。 （編輯：李惠婷）