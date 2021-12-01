南部爽遇最強小菜！老饕見菜單3字嗨喊「超稀有」：必點
台灣小吃店常見的小菜，除了豆乾、滷蛋、海帶等，還有許多不同部位的內臟，近日就有一名網友到南部用餐時，在菜單上看到一道從沒見過的品項「豬牙齦」，因此好奇問大家「吃過豬牙齦嗎？」貼文曝光後，不少老饕立馬嗨喊： 「非常好吃，但少見，菜單有的話必點！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 07:05:04
該名網友昨（30）日在PTT貼文，她以「吃過豬牙齦嗎？」為題，表示她近日去一間60幾年的切仔麵店，發現小菜有賣許多沒見過的動物器官，讓她好奇問：「豬牙齦還是第一次看到，大家吃過豬牙齦嗎？」
貼文一出，不少網友感到新奇，紛紛留言，「好吃嗎？感覺好親密接觸」、「好獵奇的食物」、「沒吃過，覺得有點可怕」、「第一次聽到豬牙齦」、「沒吃過，想知道長怎樣」、「黑白切的吃法就是千萬不要問部位」、「第一次聽到有這種東西，這麼多人敢吃啊」。
也有吃過豬牙齦的內行網友出面描述口感，「齒岸，燙一燙沾醬油膏有夠好吃」、「超好吃，必點」、「天梯，海底撈也有」、「脆脆的沒味道」、「天梯，很好吃耶」、「很好吃欸」、「天梯，第一次吃就覺得好吃」、「好吃啊！早上才吃過的」、「非常好吃，但少見，菜單有的話必點」、「天梯，超讚der」、「超好吃，涼拌，脆脆的」。（編輯：賴禹妡）