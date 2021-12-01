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小S張嘴熟睡醜照瘋傳　網友見盜圖笑翻：詐騙集團太壞了

▲小S出席活動的美照，常常是化妝師趁她熟睡時完成的。（圖／翻攝小S FB）
▲小S出席活動的美照，常常是化妝師趁她熟睡時完成的。（圖／翻攝小S FB）

記者江芷稜/綜合報導

2021-12-01 08:13:33

綜藝圈最知名的姊妹檔大小S，最近曝光度頻繁，大S離婚話題熱度高，加上兩人合體製作的節目《熙娣想聊》，月底即將推出，因此被詐騙集團盯上，在社群平台盜用照片販售睡眠枕，小S昨在社群平台否認代言產品，結果盜用圖一曝光，網友全都笑翻了，直呼「詐騙集團太壞了」。

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▲小S曝光詐騙集團盜圖，沒想到引起網友熱議。（圖／翻攝小S FB）
▲小S曝光詐騙集團盜圖，沒想到引起網友熱議。（圖／翻攝小S FB）

一般一頁式廣告都會先選取藝人美照，再後製成他們手捧著產品的模樣，在網路大肆宣傳，但詐騙集團卻將小S深沉熟睡，仰頭閉上眼睛、張開嘴巴呼呼大睡的醜照，當作睡眠枕的噱頭，謊稱她愛用產品，「小S在臉書上發文推薦，一躺下就睡著，真的超神奇的」，背後躺的並非圖片裡的快眠枕，盜用痕跡明顯。

小S在IG冷靜發文說「我沒有代言這個」，被追問枕頭效果這麼好？她語氣充滿無奈說「誰知道，我又沒代言」，其實她常在臉書自曝夜裡失眠，結果隔天工作睡著了，化妝師只好趁她入睡時化妝，「我熟睡都這樣，但床上就失眠，睡飛機上、車上還有化妝時，就會變這熊樣」。

▲小S熟睡時嘴巴大開，不計形象的醜照，反而讓網友覺得很自然。（圖／翻攝小S FB）
▲小S熟睡時嘴巴大開，不計形象的醜照，反而讓網友覺得很自然。（圖／翻攝小S FB）  
▲小S曾曝光化妝師在她入睡時工作的模樣。（圖／翻攝小S FB）
▲小S曾曝光化妝師在她入睡時工作的模樣。（圖／翻攝小S FB）

網友看到女星被盜圖，本來覺得氣憤不已，結果看到醜照瞬間爆笑出來，紛紛留言「我笑出來了，小S姊」、「這照片選得很沒禮貌耶」、「讓人好想買啊」、「詐騙集團心眼太壞了」、「笑死，沒見過連睡覺也完美的藝人」，安慰她寢具代言應該很快會上門。

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