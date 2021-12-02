一天只賣30碗！訂位等2年　這家牛肉麵推冷凍包粉絲爽翻

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稱為傳說中的美食完全不為過，門前隱味牛肉麵因店內只有環繞吧檯的5席座位，一天只賣30碗採預約制，被譽為台北最難訂牛肉麵。將濃郁湯頭研發成饗念燉煮牛肉料理包及重慶麻辣饗念牛肉鍋，進軍冷凍宅配市場，據悉訂單也已經一路排到明年4月去。
近期大叔又將在12/3開售重慶另一邊之酸菜白肉鍋，以0.5公分厚的伊比利豬肉燉煮，同樣搭配招牌可芋不可求芋頭丸，預料又將引爆搶購潮。大叔還貼心提醒，手速快的一定有機會在12月中還冷冷的天氣就吃到。
建議尚未攻略過的饕客，先註冊好門前隱味牛肉麵官網會員身份，邊領略牛肉美味、邊安排新品準點搶購！
不同於難以預約的熱門美食，每聞必餓的繼光香香雞，算是分店眾多較好親近，逛街經過時一定要順手帶上一包，但仍常常在捷運或公車上被路人帶來香氣攻擊。聽到大家隨時想吃的心聲，繼光香香雞在聖誕節及跨年前夕，推出澎湃的「年度節慶冷凍禮盒組」。
明星商品香香炸雞、甜心地瓜球及卡啦雞腿排通通有，更放入12月才全新上市的熟凍香烤雞腿排，一次給足五大塊，期間限定禮盒9折優惠價1200元（原價1315元）。小家庭則可選經典歡聚組合或其他小包裝餐點。
想吃繼光香香雞，再也不用猜拳出門買，在家就能快速上桌，派對端出來也超有面子，官網及各大電商平台都有販售。時常傳授創意食譜的官方粉絲團，即日起至12/31加碼「繼光香香雞最狂派對料理」活動，換大家分享自家獨門料理，就有機會抽中最夯的氣炸鍋和氣炸烤箱。