麥當勞「1服務」消失！女結帳愣：怎會取消 店員揭真相
麥當勞憑藉著獨特風味的薯條以及雞塊，加上時不時推出新品，在台灣深受民眾的喜愛。不過近日除了麥當勞漲價以及推出+1元多一件的活動引起話題外，就有網友發現「麥當勞的糖醋醬已經不能再單獨加購」，再度掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 13:39:41
原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼文指出「去買麥當勞的時候發現.....糖醋醬已經不能再加購了，為什麼？」只見貼出的照片，原PO手上拿的就是麥當勞專屬雞塊的糖醋醬，因為以往如果怕沾不夠，還能跟櫃檯多貼5元自行加購，但現在這服務卻已經消失，讓原PO疑惑原因。
貼文一出，網友紛紛回應「已經不能加購了嗎？震驚」、「只單賣糖醋醬的話，每個人都外面買便宜雞塊就好了啊」、「我還真的不知道不能單買了欸....」、「我也是昨天去才知道不能單買」、「有時候就想多買一盒沾薯條啊QQ怎麼不能買了」、「前幾天結帳才知道的....小難過」。
不過，也有麥當勞店員透露「因為貨運供貨不穩啦，不確定何時斷貨才會不開放加購的」、「麥胞路過，已經實行一段時間了，貨運不穩」。而《NOWnews》記者也實際打電話詢問台灣麥當勞，他們表示「為確保供應穩定與調配彈性，台灣麥當勞全球均有配合的合格供應商，依麥當勞產品規格多元採購，提供品質一致且符合標準的產品，因應近期全球航運供貨不穩，故自其他國家供應商採購部分醬料彈性運用，並暫停提供單獨購買或加購麥克雞塊沾醬的服務，敬請並感謝消費者配合體諒」。（編輯：張嘉哲）