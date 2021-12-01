百貨公司遭網購擊敗？內行曝「2重點」優勢：結帳超划算
網路電商發達，許多民眾消費習慣跟著改變，甚至連大型電器也會透過電商來購買，因此就有網友好奇發問，百貨公司通路的家電買氣是否已經輸給網路電商，貼文一出，引來精算價格的網友表示，百貨公司「2重點優勢」勝過電商的價格。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 19:03:28
根據原PO於《PTT》以「百貨公司的電器用品，都誰在買的？」為題發文，分享自己發現百貨公司的家電專櫃，很多都是用定價為基準再下殺折扣，而電商直接就是折扣價還有限時特賣、信用卡折扣等，且電商退貨也比較簡單方便，眾多優點是否已經打敗百貨公司電器用品？
貼文一出引起討論，內行人則揪出百貨公司優勢，可以看實品以及周年慶價格優惠「實體通路可以看實品、售後服務又不怕找不到人，加上聯名卡優惠、百貨公司優惠折一折其實不見得電商得利」、「偷偷跟你說搭配週年跟現金價其實百貨公司比較便宜」、「百貨週年慶買電器很划算啊」、「週年慶會員加信用卡，有問題不怕店家跑」、「周年慶生意最好的就是家電部門了」。
但也有不少網友仍然習慣網路購物，只有拿到禮券時會選擇到實體店面消費，「抽中禮券的人」、「公司有發禮券的人」、「公司發的百貨公司禮券，剛好用一下」、「 我啊，都拿禮券買」。（編輯：鍾怡婷）