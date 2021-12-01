超認真「年菜評鑑」　連胡天蘭都想打包的名單曝光

農曆新年腳步慢慢接近，不少民眾已經在為明年過年年菜做打算了，飯店、量販業者也紛紛推出創意年菜，希望能夠搶攻年節商機。家樂福今年也自辦「家樂福饌食大賞—年菜」，邀請美食專家胡天蘭老師、徐天麟老師、林美慧老師、Hank主廚四位領軍、營養師程涵宇客座評鑑，並由家樂福VIP消費者及部落客組成三類型評鑑團，評比近100道的賣場年菜。胡天蘭分享說：「連續當了好多年的年菜評審十分不容易，從這次評比中發現有些菜色吸引我也想買回家，冷凍年菜復熱方便，讓準備年夜飯的人不會累到真要吃飯時反而沒胃口！」
記者劉雅文／台北報導
2021-12-01 19:35:48
家樂福表示，根據觀察，年菜品項多以「全雞」進行料理，有著「全家團圓」、「大吉大利」，更是隱含迎新送舊有頭有尾的吉祥菜色，這次眾多業者評比中，湯鍋羹金鑽獎由「麒王府瑤柱人蔘糯米雞」獲獎，銀鑽獎則是由「逸湘齋東北酸菜白肉鍋」及「佳佳私房牛肉鍋」獲獎。
另外，年菜的「肉類」品項，一直是家樂福熱銷品項之一，像是紅燒元蹄、東坡肉等重視調料，以及獅子頭有著寓意福、祿、壽、喜的「四喜丸子」之美名，透過大廚料理呈現黃金樣貌，也象徵著祝賀來年財源滾滾，肉類金鑽獎由「鄧師傅筍干扣蹄膀」獲獎，銀鑽獎由「麒王府燻茶鴨」及「醬滷大豬腳」奪得。
平常很難享用的「佛跳牆」，也是家家戶戶過年必買的品項之一，近年冷凍技術提升更能夠將食材的精華充分保鮮，透過良好的復熱程序，就能讓有著豐富食材的佛跳牆瞬間上桌，金鑽獎由「佳佳極品鮑魚烏參佛跳牆」獲得，銀鑽獎由「老協珍鮑魚干貝佛跳牆」及「佳佳御膳鮑魚佛跳牆」得獎。
另外，順應現在小家庭的趨勢，家樂福今年套餐主打4到6人的年菜組合，更與名店共同推出超過20組的套餐選擇，套餐類金鑽獎由佳佳冠軍年菜套餐（6菜）獲得，銀鑽獎由狀元油飯五福鴻運套餐（5菜）及多和大楊梅鵝莊年菜組（5菜）得獎。