飯店錯失救高嘉瑜機會！Google評價遭1星灌爆：暴力幫兇
民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞在板橋馥都飯店施暴，根據高嘉瑜今(1)日召開記者會還原事發經過，表示施暴行為從晚上十點多持續到天亮，而飯店人員都沒有察覺有異，甚至在整個過程中錯過2次救援機會，儘管馥都飯店總經理已出面回應，網友仍不領情用1星灌爆飯店的google評價。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 22:56:20｜2021-12-01 23:35:36
高嘉瑜上月入住新北市板橋馥都飯店，卻遭男友林秉樞在房間內施暴，高嘉瑜於記者會提到飯店人員疑似2度錯過解救時機，第一次是在施暴之前，林秉樞曾將高嘉瑜的包包丟到飯店走廊，正當高嘉瑜狼狽撿拾時，飯店服務生曾跑過來想要出手幫忙，卻被林秉樞大聲喝斥不能幫忙撿，因此服務生就逕行離去。
第二次則是林秉樞在施暴完後，向飯店拿取冰敷袋，加上請服務人員幫忙購買藥，但前後兩次事件都沒讓飯店聯想到奇怪的地方。事後馥都飯店總經理出面回應：「對於高委員在入住期間遇到這個事情，感到遺憾也很關心，服務上我們可以檢討再提升的部分，我們一定會再注意」。
儘管飯店已經出面回應，但網友仍然不領情，陸續在飯店的google評價留下１星負評，「總經理面對採訪時的態度表現，既不慎重也不專業，回覆的內容還超瞎」、「服務生警覺性很低，差點害死一條人命」、「暴力幫兇！服務員暴力有看到還不通報，員工訓練有待加強」。
不過也有不少網友在《PTT》討論到此事時，為馥都喊冤，「飯店做錯了什麼」、「被打還救不就代表飯店隨時在監視你嗎 」、「很可憐 他們服務其實是不錯的」、「飯店有責任? 是要監視房客嗎?」（編輯：鍾怡婷）
※【NOWnews 今日新聞
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