輻射冷卻發威！今晨最低溫10.3度 本週「最凍時刻」曝光
中央氣象局表示，受到大陸冷氣團影響，今（2）各地天氣都是早晚偏冷，白天氣溫稍回升。夜間因強輻射冷卻加成，日夜氣溫劇烈變化，要注意穿著保暖。類似的天氣型態預計將持續到禮拜天，才會改變。這波冷氣團最低溫可能會出現出週六的清晨。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 06:43:29
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，，截至今晨4點47分，平地最低溫依序為：台南（新化區）10.3度，嘉義（東區）是11度，高雄（田寮區）11.4度。桃園楊梅區12.3度，台北市（文山區）12.5度，東部最低溫為花蓮玉里鎮12.5度。
吳德榮表示，今日至週六乾冷空氣籠罩，白天氣溫因冷空氣緩慢減弱而逐日緩升，在陽光下或許不覺得冷，但夜間因「強輻射冷卻」加成、早晚氣溫降得非常低，日夜氣溫劇烈變化、要特別注意穿著調整。預估這波冷氣團最低溫可能會出現在明日和週六的清晨。
氣象達人彭啟明也表示，「今天清晨輻射冷卻發威，許多地方比昨天低 1-2度以上，尤其中南部更明顯，有些空曠地方只有10-12度，台北市區低溫14.6度 但板橋13.8度，要注意保暖。今天白天雲量會略少一些，有陽光出來，白天溫度回升。未來幾天到周六，都是類似情境，周五周六清晨可能會略再跌1-2度」。（編輯：倪浩軒）