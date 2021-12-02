機車駕照考「直線七秒」幹嘛？眾抖2理由：台灣常常用到
台灣因為機車數量眾多，不少人都是騎乘機車通勤，也因此素有「機車王國」的稱號，而在台灣上路前要考取的機車駕照，其魔王關卡除了「直角轉彎不落地」之外，還有許多人慘敗的「直線七秒」。而就有網友討論「駕照考直線七秒的意義到底是什麼？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 07:55:16｜2021-12-02 07:55:57
原PO在PTT貼文指出「我發現機車考駕照現在都有個直線七秒，但我就想了一下，騎車上路的時候，什麼時候會用到直線七秒的考試內容，在窄到不行的路還要騎七秒以上？真的有實用嗎？有人能告訴我直線七秒到底在考什麼觀念？」
貼文一出，網友紛紛回應「考驗你的穩定度啊，尤其下雨、塞車時都很重要＝＝」、「大雨塞車的時候，直線七秒很重要」、「總是會有起步跟低速路段，起步時你如果不夠穩怎麼還可以放你上路害人呢」、「我反而覺得這是所有項目中最實用的，沒平衡感跟人家騎什麼車」、「平衡感跟油門控制」、「油門控制跟平衡感要兼併才行」。
另外，也有人提到「台灣車太多，很多機車會鑽車縫，也能考驗穩定度」、「車縫有時候都比那個考試的還窄....連那個都過不了怎鑽」、「台灣車多，很多人都愛鑽車縫啊，沒考的話到時候一堆人平衡感不夠東撞西撞的」、「台灣車太多了，尖峰時段絕對常常用到....」。（編輯：張嘉哲）