男友來租屋處住一天！女見監視器崩潰：「閨蜜」在他懷裡

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原PO說，她與男友都週休六日，所以每個禮拜都會輪流去對方的租屋處，但因為除了六日，都是她獨自一人，她也從不帶朋友回家，因為看過很多獨居女生被跟蹤或闖空門的事情會害怕，於是和爸媽討論後，基於安全，所以在房內裝了一台小型監視器，「沒有注意看是看不出來的（我住的是小套房）」。
前幾天，因為原PO有事先回家住一天，男友就自己待在原PO租屋處睡一天，「後來我太累了，還沒11點就睡著了，醒來時已經3點，想說他怎麼都沒有回也沒有已讀，所以我就開了監視器看一下他睡了沒」，豈料竟看到男友與閨蜜在床上纏綿，也讓她崩潰直呼「我最好的朋友跟最愛的男人竟然同時背叛我」。
錯愕、難過還是憤怒，她已經分不清楚自己現在的情緒，「最蠢的是我還不知道他們怎麼搞上的，我就看他們做完了，把殘局恢復到原樣，她還躺在他懷裡撒嬌，像是已經取代了我的位置」，原PO覺得很噁心，床上都是別人的體液與汗水，「該怎麼攤牌，手上有監視器畫面，但我能怎麼做？我一定會分手，但也想報復」。
貼文一出，掀起熱議，「報復，就是自己再去找更好的男人」、「最好的報復真的是找到配得上自己的男人」、「很多愛情，經不起距離的考驗」、「太好了，一下認清兩個親近的人，看清事實以後遠離這些人。 什麼鍋終究配什麼蓋」、「他們膽子真肥，就不怕你突然回來」、「直接讓他滾…髒死了」。（編輯：郭佩蓉）