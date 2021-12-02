自助餐「潛規則」曝光！他結帳愣住：以為賺到 老饕認了
自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃，因此深受不少人喜愛，不過由於菜價浮動或是特殊食材緣故，往往發生客人與店家爭執「價格」的問題。近日，就有網友分享自己去買自助餐時，結果結帳發現櫃檯阿姨還幫她「多夾點菜」，讓她瞬間以為賺到，沒想到背後潛規則讓她超傷心，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 08:18:01
原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼文指出「前幾天去買自助餐，然後到櫃檯結帳，結果阿姨一直不說多少錢，接著就把我的餐盤拿走，到取餐區又幫我多夾一點菜，我心裡想說『阿姨人真的很好，還怕我吃不飽』，後來才知道，店家的菜都是一份一份算的，因為我夾太少，阿姨不知道怎算錢，去補夾到一份的量＝＝」。
貼文一出，網友紛紛回應「你這文字描述超有心境，我真的要笑死」、「超級好笑的啦」、「這個心路歷程......XD」、「真的笑出來了，瞬間翻轉」、「自助餐店好像都是這樣，他們都有固定一樣菜多少，多少份量」。
另外，也有內行老饕表示「確實，如果都只夾一點很難算錢，阿姨這樣做蠻正常，只是應該先告知」、「有一種自助餐是你跟他說要什麼菜，他們夾給你的，就是一份量固定賣你多少這樣，比較好算」、「沒錯啊，有些店確實是用菜幾份算價錢，夾一點點很難算」。（編輯：張嘉哲）